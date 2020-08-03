Армия и оружие
Газета.RuБоевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе
Боевики "Джабхат-ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в России) предприняли попытки прорвать позиции сирийской армии в Идлибе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.
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Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
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Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках»
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ProstoProSport вчера в 08:03
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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
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Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
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Virgin Galactic представила проект сверзвукового пассажирского самолета
Компания Virgin Galactic представила проект пассажирского сверхзвукового самолета, развивающего скорость до трех чисел Маха.
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
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Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад уже не один год готовится к большой войне против России, заявляет известный политолог Евгений Сатановский.
Shraibikus News 05:04
Армия и оружие
Главком ВМФ оценил первый этап учений «Океанский щит-2020» на Балтике
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов оценил как успешный первый этап военно-морских учений «Океанский щит-2020», которые проходят в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 17:26
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян
МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ru 16:04
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Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
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Начато расследование о криминальной деятельности Трампа
ИА «Ореанда-Новости» РИА Новости: Прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс (на фото) объявил о начале судебного расследования финансовой деятельности президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Игры
Контроллер DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4
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ФСБ отказалась раскрыть суть обвинения Сафронова
Следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан еще в конце июля отказался разъяснить адвокатам суть обвинений в отношении арестованного советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова.
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Энергетика
Азербайджан отправил Белоруссии танкер с нефтью
Танкер с 85 тыс. тонн нефти 2 августа вышел из порта в Супсе, прибытие в Одессу ожидается 4−5 августа, уточнил он.
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Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 15:00