Армия и оружие

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На западе провинции Алеппо в Идлибской зоне деэскалации был сбит вертолет, принадлежащий армии Сирии. Это уже не первый сбитый вертолет на счету местных боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Al-Jazeera".
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