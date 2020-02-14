Армия и оружие
Новости РуФоксВ Алеппо сбили вертолет сирийской армии
На западе провинции Алеппо в Идлибской зоне деэскалации был сбит вертолет, принадлежащий армии Сирии. Это уже не первый сбитый вертолет на счету местных боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Al-Jazeera".
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