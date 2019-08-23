Армия и оружие
Радио МаякБоевики в Идлибе готовят провокации с применением химоружия
Боевики в Идлибской зоне деэскалации готовят провокации с применением химического оружия, чтобы обвинить сирийские власти в преступлениях против мирного населения. Об этом предупредил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
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с чего всё началось
Боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при поддержке псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию с использованием химоружия в Сирии. Соответствующая информация была предоставлена Центром по примирению враждующих сторон Минобороны РФ.Политическая Экспертизавчера в 06:02
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США воспользуются провокацией «Белых касок», чтобы помешать урегулированию в Сирии
Народные новостивчера в 11:02
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Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
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Энергетика
«Нафтогаз Украины» жульнически берет кредит у населения
Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Космос
NASA снова отложило запуск нового космического телескопа
В NASA в очередной раз приняли решение о том, что запуск нового космического телескопа будет отложен. Речь идет об аппарате «Джеймс Уэбб».
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Происшествия
Убийство ростовского депутата с женой могло быть местью за отца
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
Финансы
Курс евро и доллара вырос по отношению к рублю
Официальный курс евро и доллара по отношению к рублю, установленный Центробанком на 29 января, вырос, сообщает Газета.ru.
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Кино
В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»
В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой
Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Культура
Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмила Гурченко
Один из создателей шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров планирует выпуск нового проекта «Битва престолов». Ведущей шоу будет Людмила Гурченко.
Общество
Росреестр хочет снять запрет на строительство рядом с нацпарками
Росреестр предложил снять запрет на строительство соцобъектов и жилых домов рядом с территориями национальных парков.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Общество
В МВД рассказали о новых электронных паспортах
Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Армия и оружие
Погиб офицер ЦРУ, курировавший атаку на Сулеймани
СМИ сообщают, что жертвой катастрофы военного самолета США в Афганистане стал высокопоставленный офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Политика
В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин воссоединились на дне рождения дочери
Недавно пара даже вместе появилась на дне рождения Таисии.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.