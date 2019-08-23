Боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при поддержке псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию с использованием химоружия в Сирии. Соответствующая информация была предоставлена Центром по примирению враждующих сторон Минобороны РФ.

с чего всё началось

Боевики в Идлибской зоне деэскалации готовят провокации с применением химического оружия, чтобы обвинить сирийские власти в преступлениях против мирного населения. Об этом предупредил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики в Идлибе готовят провокации с применением химоружия

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