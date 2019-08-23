Армия и оружие

Радио МаякРадио МаякБоевики в Идлибе готовят провокации с применением химоружия

Боевики в Идлибской зоне деэскалации готовят провокации с применением химического оружия, чтобы обвинить сирийские власти в преступлениях против мирного населения. Об этом предупредил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
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с чего всё началось

«Белые каски» в преддверии 75-летия Победы готовят химпровокацию против Сирии и РФ

Боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при поддержке псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию с использованием химоружия в Сирии. Соответствующая информация была предоставлена Центром по примирению враждующих сторон Минобороны РФ.
Политическая Экспертизавчера в 06:02

Подробнее о событии

ЦПВС заявил о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

RT на русском27 января в 12:26

В Минобороны заявили о готовящейся провокации с химоружием в Идлибе

Известия27 января в 22:12

В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии

РБК27 января в 13:06

Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации

REGNUM27 января в 12:26

США воспользуются провокацией «Белых касок», чтобы помешать урегулированию в Сирии

Народные новостивчера в 11:02

ЦПВС: в Идлибе готовится очередная провокация с участием «Белых касок»

ТК Звезда27 января в 12:25

«Белые каски» и боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии

РИА Новости27 января в 12:23
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Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Энергетика

«Нафтогаз Украины» жульнически берет кредит у населения

Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
Красная весна 04:01
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Космос

NASA снова отложило запуск нового космического телескопа

В NASA в очередной раз приняли решение о том, что запуск нового космического телескопа будет отложен. Речь идет об аппарате «Джеймс Уэбб».
Актуальные Новости 03:41
Экономика

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
ТАСС 01:49
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Происшествия

Убийство ростовского депутата с женой могло быть местью за отца

Московский Комсомолец 05:14
Экономика

Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
РБК 04:00
Финансы

Курс евро и доллара вырос по отношению к рублю

Официальный курс евро и доллара по отношению к рублю, установленный Центробанком на 29 января, вырос, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 05:57
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Кино

В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»

В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
РИА Новости 03:56
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
REGNUM 01:58
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
Культура

Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмила Гурченко

Один из создателей шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров планирует выпуск нового проекта «Битва престолов». Ведущей шоу будет Людмила Гурченко.
Что происходит 26 января в 03:59
Общество

Росреестр хочет снять запрет на строительство рядом с нацпарками

Росреестр предложил снять запрет на строительство соцобъектов и жилых домов рядом с территориями национальных парков.
Коммерсантъ 03:18
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

В МВД рассказали о новых электронных паспортах

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Газета.Ru 00:07
Армия и оружие

Погиб офицер ЦРУ, курировавший атаку на Сулеймани

СМИ сообщают, что жертвой катастрофы военного самолета США в Афганистане стал высокопоставленный офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа.
НТВ вчера в 07:46
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Политика

В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине

Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Rambler News Service 04:49
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Пелагея и Иван Телегин воссоединились на дне рождения дочери

Недавно пара даже вместе появилась на дне рождения Таисии.
ГлобалМСК.ру 05:15
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

РБК вчера в 03:47
Происшествия

В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство

Байкал-Daily 01:46
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Происшествия

Младенец в Петербурге отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
REGNUM 02:22
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости вчера в 13:53
Авто

За год продажи автомобилей в Петербурге упали на 4%

78.ru 04:57
Общество

«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском 03:05
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