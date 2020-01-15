Действующие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики вновь обстреляли позиции вооруженных сил Сирии и мирные населенные пункты, пытаясь спровоцировать правительственные войска на ответные действия.

Боевики в Сирии попытались атаковать позиции САА в провинции Идлиб

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