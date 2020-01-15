Армия и оружие
ФАНБоевики в Сирии попытались атаковать позиции САА в провинции Идлиб
Действующие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики вновь обстреляли позиции вооруженных сил Сирии и мирные населенные пункты, пытаясь спровоцировать правительственные войска на ответные действия.
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Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии в провинции Идлиб
Политическая Экспертизавчера в 18:19
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:53, Ашберн
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