Армия и оружие
REGNUMРоссийский Су-24 пытались сбить с территории Идлиба
По российскому Су-24 вечером 20 февраля был открыт огонь из ПЗРК с той части сирийской провинции Идлиб, где засели поддерживаемые Турцией боевики, сообщает Al-Masdar. Речь идёт о территории, занятой Свободной сирийской армией (FSA), то есть отрядами вооружённой сирийской оппозиции.
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Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
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В Челябинской области планируют расширить поддержку медицинских работников в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
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Кими Райкконен лидирует во второй день тестов
Год назад Williams за четыре дня первой серии зимних тестов удалось проехать лишь 88 кругов, а сейчас за два дня уже больше двухсот.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Футбол
Тренер «Бёрнли» выступил против изменения правила определения офсайда
Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч поделился мнением о возможном изменении правила определения офсайда.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Технологии
В Windows 10 для инсайдеров появились новые иконки
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Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Политика
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Армия и оружие
Российские ВКС ударили по террористам в Идлибе
Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов в сирийском Идлибе.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Брюгге»
Футболисты бельгийского «Брюгге» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы сыграли вничью с английским «Манчестер Юнайтед».
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Экономика
Петербургский рынок апартаментов ожидает перенасыщение
Эксперты в сфере недвижимости предрекают перенасыщение петербургского рынка апартаментами к 2021 году, при условии, если все заявленные проекты будут реализованы застройщиками.
Биатлон
Губерниев призвал Касперовича рассказать, кто кормил Логинова допингом
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, рассказать о том, как к биатлонисту попали запрещённые вещества.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Политика
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Общество
Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом
Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Интернет
«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Женщина спросила у президента, как прожить на 10 800 руб. в месяц, пишет «Интерфакс».
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.