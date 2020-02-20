Армия и оружие

REGNUMREGNUMРоссийский Су-24 пытались сбить с территории Идлиба

По российскому Су-24 вечером 20 февраля был открыт огонь из ПЗРК с той части сирийской провинции Идлиб, где засели поддерживаемые Турцией боевики, сообщает Al-Masdar. Речь идёт о территории, занятой Свободной сирийской армией (FSA), то есть отрядами вооружённой сирийской оппозиции.
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Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом

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В Windows 10 для инсайдеров появились новые иконки

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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
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Футболисты бельгийского «Брюгге» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы сыграли вничью с английским «Манчестер Юнайтед».
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Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
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Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
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У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

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Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом

Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.
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Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

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