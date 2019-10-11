Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuБоевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября. Сначала около дороги подорвалось самодельное безоболочное устройство.
Читать в источнике
Комментировать136
с чего всё началось

В Сирии боевики взорвали две бомбы на пути российских военных

В сириийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. Никто из российских военнослужащих не пострадал.
РИА Новости15:05

Подробнее о событии

Террористы в Сирии взорвали бомбы на маршруте военной полиции России

Московский Комсомолец15:12

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля

РБК18:50

В ЦПВС заявили об активизации боевиков в Сирии на фоне операции Турции

RT на русском16:35

На маршруте патруля российской военной полиции в Сирии произошел подрыв

ТАСС15:21

ИГ взяло ответственность за попытку подрыва российских военных в Сирии

Интерфакс19:09

Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии

Известия15:06

В Сирии боевики взорвали две бомбы на пути российских военных

РИА Новости15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Технологии

Mastercard и Visa выходят из проекта Facebook Libra

Ранее из проекта вышла компания PayPal, после того, как на будущую криптовалюту Libra ополчились финансовые регуляторы, а в Европе и вовсе власти Франции и Германии заявили, что не допустят применения Facebook Libra в ЕС.
IT-World 19:27
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
Музыка

Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

Neva.Today 16:20
Армия и оружие

В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций

Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
РИА Новости 16:59
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Футбол

Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020

Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разводится с мужем

Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
Народные новости 10:12
Армия и оружие

МИД Турции объяснил генсеку НАТО покупку российских систем ПВО С-400

ФАН 06:45
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла госиспытания

Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенная для Тихоокеанского флота, завершила на Балтике морской этап государственных испытаний.
Евразия Daily 12:09
Автоспорт

Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье

Организаторы Гран-при Японии решили перенести квалификацию из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Sportbox.RU вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Бузова поблагодарила своих хейтеров за внимание

Звезда поблагодарила хейтеров за пристальное и активное внимание к ее жизни и творчеству, сообщает vm.ru.
Народные новости 01:32
Общество

Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru 13:05
Происшествия

В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошел сбой

РБК 13:31
Футбол

Дубль Малиновского обеспечил сборной Украины победу над Литвой

Сборная Украины по футболу одолела сборную Литвы в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года.
Народные новости 19:22
Кино

«Джокер» преодолел в российском прокате миллиардную отметку

РБК 18:00
Политика

Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК 20:11
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Общество

ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru вчера в 22:40
Политика

Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР.
РБК 19:30
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Политика

Президент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
Газета.Ru 12:50
Космос

На МКС напечатали кишечную палочку

Кубанские новости вчера в 08:28
Футбол

Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Происшествия

В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

Известия 13:06
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах

Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Футбол

Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро

Национальная сборная страны одержала свою первую победу в истории в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы.
Sport24.ru 17:14
Политика

Путин заявил, что он не против либерализма

Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное