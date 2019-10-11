Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuБоевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября. Сначала около дороги подорвалось самодельное безоболочное устройство.
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В Сирии боевики взорвали две бомбы на пути российских военных

В сириийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. Никто из российских военнослужащих не пострадал.
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