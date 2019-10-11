В сириийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. Никто из российских военнослужащих не пострадал.

с чего всё началось

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября. Сначала около дороги подорвалось самодельное безоболочное устройство.

Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Политика Трамп решил назначить Салливана послом США в России Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Здоровье Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Происшествия В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.

Киберспорт Valve сократила количество звезд в рейтинговой системе Компания сократила количество звезд в рангах с семи до пяти — столько было на старте новой системы рейтинговых игр, которую ввели в 2017 году.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Политика Путин заявил, что он не против либерализма Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.

Шоу-бизнес Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.

Здоровье Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.