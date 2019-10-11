Армия и оружие

ИзвестияИзвестияБоевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии

В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
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Боевики взорвали две бомбы в Сирии на маршруте военной полиции России

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