Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаБоевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии

Экстремисты запустили беспилотные летальные аппараты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Управление всеми дронами было перехвачено с помощью средств радиоэлектронной борьбы, а их системы управления нарушены.
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Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим

Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков. По его словам, инцидент произошел накануне поздно вечером.
РИА Новости12:03

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Российские военные перехватили дроны боевиков рядом с базой Хмеймим

РБК12:50

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ТАСС12:00

Российские средства РЭБ в Сирии перехватили беспилотники боевиков

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Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим

РИА Новости12:03

Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы РФ в Сирии

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Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Lenta.ru12:44
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