Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков. По его словам, инцидент произошел накануне поздно вечером.

с чего всё началось

Экстремисты запустили беспилотные летальные аппараты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Управление всеми дронами было перехвачено с помощью средств радиоэлектронной борьбы, а их системы управления нарушены.

Боевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии

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