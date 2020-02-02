Армия и оружие
Российская газетаБоевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии
Экстремисты запустили беспилотные летальные аппараты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Управление всеми дронами было перехвачено с помощью средств радиоэлектронной борьбы, а их системы управления нарушены.
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с чего всё началось
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков. По его словам, инцидент произошел накануне поздно вечером.РИА Новости12:03
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