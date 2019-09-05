Армия и оружие
Красная веснаБоевики заявили об убийстве российских спецназовцев в Сирии
Как пишет интернет-газета со ссылкой на боевиков из «Национального фронта освобождения», поддерживаемых Турцией, несколько человек из российского спецназа были убиты или ранены на этой неделе при попытке проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз на востоке мухафазы Идлиб.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
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Кандидат в президенты Абхазии, действующий президент республики Рауль Хаджимба предложил экс-президенту, депутату республиканского парламента Александру Анквабу пост главы правительства, заявил руководитель штаба бывшего кандидата в президенты Олега Аршба Леонид Лакербая после встречи с избирателями в Сухуме.
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СМИ: новый бомбардировщик США В-21 «научат» сбивать истребители
Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.
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Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
Компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила переиздание легендарной раскладушки 2720 на международной выставке электроники IFA в Берлине.
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По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
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Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».
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Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
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