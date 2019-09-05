Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаБоевики заявили об убийстве российских спецназовцев в Сирии

Как пишет интернет-газета со ссылкой на боевиков из «Национального фронта освобождения», поддерживаемых Турцией, несколько человек из российского спецназа были убиты или ранены на этой неделе при попытке проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз на востоке мухафазы Идлиб.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
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