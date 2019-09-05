Армия и оружие
Красная веснаБоевики заявили об убийстве российских спецназовцев в Сирии
Как пишет интернет-газета со ссылкой на боевиков из «Национального фронта освобождения», поддерживаемых Турцией, несколько человек из российского спецназа были убиты или ранены на этой неделе при попытке проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз на востоке мухафазы Идлиб.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
Футбол
Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020
Итальянские футболисты добыли волевую победу над сборной Армении на стадии группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
RT на русском 14:01
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
Российская газета 14:20
Армия и оружие
СМИ: новый бомбардировщик США В-21 «научат» сбивать истребители
Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.
REGNUM 14:23
Шоу-бизнес
Как Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, узаконили свои отношения.
Газета.Ru 14:56
Хоккей
Артемий Панарин заявил, что может остаться жить в США
Чемпионат 14:45
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Интернет
Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС
Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.
Реальное время 08:14
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 20 человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек.
Аргументы недели 10:01
Политика
Южная Осетия заняла высоту на линии границы с Грузией у села Уиста
Южная Осетия заняла в четверг одну из высот на линии границы с Грузией в районе приграничного села Уиста, где ранее был выставлен грузинский блокпост, и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы, заявили в комитете госбезопасности закавказской республики.
ТАСС 00:45
Гаджеты
Bloomberg: Apple вернёт Touch ID в iPhone в 2020 году
В прошлом месяце известный аналитик из TF International Мин-Чи (Ming-Chi Kuo) тоже заявил о намерении Apple вернуть сканер отпечатков пальцев Touch ID в смартфоны iPhone.
3DNews 09:27
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря
Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека.
ТАСС 10:10
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Политика
Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.
RT на русском 12:48
Происшествия
В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур
Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
РИА Новости 08:07
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Наука
Белки прислушиваются к птицам для обнаружения опасности
Волга-Медиа 12:51
Гаджеты
Новые процессоры AMD Epyc могут получить 15-кристальную компоновку
Как известно, в своих современных процессорах компания AMD активно использует многокристальную компоновку.
iXBT.com 14:38
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59