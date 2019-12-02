Армия и оружие
Lenta.ruОпубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии. Фотографию похожей на небольшой танк машины, сделанную, предположительно, в горячей точке, на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa.
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Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края.
Политика
Захарова высказалась о правах жителей Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Общество
Энергоблок отключился на новой Сахалинской ГРЭС-2
Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился спустя четыре дня после официального пуска в эксплуатацию, сообщает ТАСС.
Экономика
Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум
Опросы Росстата, напротив, ухудшения настроений и активности в промышленности не зафиксировали – в обрабатывающих производствах индекс вырос на 1 пункт.
Политика
Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа
Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
Гаджеты
Новые наушники AirPods Pro от Apple станут хитом продаж в Черную пятницу
Вакуумные наушники-вкладыши AirPods Pro снабжены двумя новыми функциями — шумоподавления и «прозрачности».
Политика
Министр ЖКХ ушел в отставку на Сахалине
Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Зайцев решил уйти в отставку.
Общество
Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов
В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Футбол
Агент Роналду отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси
Агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду "Барселоны" Лионелю Месси награды "Золотой мяч".
Наука
Создано облегчающее прохождение камней в почках лечение
Исследователи из Массачусетского технологического института и Массачусетской больницы общего профиля разработали метод терапии, который может сделать процесс прохождения камней из почек быстрым и менее болезненным.
Происшествия
Автомобиль сбил группу школьников в Британии
Автомобиль в понедельник в британском графстве Эссекс сбил группу школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Зеленским в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский непременно пообщаются в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Футбол
Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году
Полузащитник «Шахтера» Тайсон получил премию как лучший игрок Украины 2019 года.
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Происшествия
При обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека
По уточненным данным, при обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека.
Футбол
ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу»
В матче 18 тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах уступил тульскому «Арсеналу».