Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruОпубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии. Фотографию похожей на небольшой танк машины, сделанную, предположительно, в горячей точке, на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa.
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СМИ: российского боевого робота «Уран-9» заметили в Сирии

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