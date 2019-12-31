Армия и оружие
RT на русскомБоевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
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Энергетика
Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку
Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
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Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
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Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
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Кулушевски подписал контракт с «Ювентусом»
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Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Хоккей
НХЛ. Кучеров принес «Тампе» победу над «Монреалем»
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Космос
Астроном из Японии разработал методику изучения космоса по звуку
Ученый Ванда Диас Мерсед, работающая в Международном астрономическом союзе в Японии, внедрила методику, в которой яркость и частота электромагнитного излучения, наблюдаемые при изучении космического пространства, преобразуются в слышимые элементы, такие как высоты звука, громкость и ритм.
Интернет
Главный конкурент WhatsApp получил массу улучшений
Приложение для обмена сообщениями Telegram получило важное обновление, которое доступно пользователям Android и iOS.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Общество
Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.
Политика
В Киеве сообщили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что газовый рынок Украины должен работать только по правилам Европейского союза.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
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Бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию
Бельгийский суд в четверг принял решение прекратить дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность.
Космос
Астрофизик придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Армия и оружие
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Напомним, в Киеве 1 января прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое на новогодних каникулах устраивают украинские националисты.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Экономика
С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Общество