Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомБоевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью

«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
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Боевые пуски ракет ЗРК С-400 состоятся в августе

ТАССвчера в 22:33

В Астраханской области в августе пройдут боевые пуски С-400

РИА Новостивчера в 22:32

Боевые пуски ракет системы С-400 пройдут в августе под Астраханью

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Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью

RT на русскомвчера в 23:11

В Минобороны назвали место проведения боевых пусков ракет С-400

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На Урале и в Поволжье военные впервые получат С-400 «Триумф»

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Боевые пуски систем противовоздушной обороны с-400 пройдут в августе этого года на полигоне Ашулук

Эхо Москвы00:31
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США призвали американцев немедленно покинуть Ирак

Американское внешнеполитическое ведомство обратилось к гражданам Соединенных Штатов с рекомендацией в срочном порядке покинуть территорию Ирака в связи с напряженностью в стране.
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Китай призвал США к сдержанности после убийства Сулеймани

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан попросил США проявить сдержанность после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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5 футболистов «Ливерпуля» — в символической сборной 2019 года по версии L’Equipe

Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной 2019 года.
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Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

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Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы.
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Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

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В интернете появилось видео крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря сразу после вылета из Алма-Аты.
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Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
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Происшествия

Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира

По информации ведомства, в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу.
РИА Новости 05:06
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Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира

Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
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Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Vevby.ru вчера в 23:39
Армия и оружие

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НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Армия и оружие

Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР

Командующий иранскими военно-морскими силами Хосейн Ханзади заявил, что американцы вместе со своими союзниками пытались сорвать совместные учения Исламской республики с Россией и КНР.
Российская газета вчера в 08:26
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На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
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Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
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При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
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Разработали вакцину против болезни Альцгеймера

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Акции Apple достигли рекордной цены $300

Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
РБК 05:20
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

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Роспотребнадзор назвал денежные купюры источником инфекции

Бумажные деньги являются превосходным рассадником инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
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Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 21:06
Как работают Яндекс.Новости?
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