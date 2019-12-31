Армия и оружие
RT на русскомБоевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
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Политика
США призвали американцев немедленно покинуть Ирак
Американское внешнеполитическое ведомство обратилось к гражданам Соединенных Штатов с рекомендацией в срочном порядке покинуть территорию Ирака в связи с напряженностью в стране.
Армия и оружие
Китай призвал США к сдержанности после убийства Сулеймани
Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан попросил США проявить сдержанность после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Футбол
5 футболистов «Ливерпуля» — в символической сборной 2019 года по версии L’Equipe
Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной 2019 года.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
Политика
Варшава увидела «руку Кремля» в споре Польши с ЕС о судебной реформе
Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В интернете появилось видео крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря сразу после вылета из Алма-Аты.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
Происшествия
Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира
По информации ведомства, в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу.
Хоккей
Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
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Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР
Командующий иранскими военно-морскими силами Хосейн Ханзади заявил, что американцы вместе со своими союзниками пытались сорвать совместные учения Исламской республики с Россией и КНР.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Кино
Джеймс Ганн отказался от Супермена в пользу Отряда самоубийц
Известный голливудский режиссер Джеймс Ганн, прославившийся после выхода экранизации комиксов "Стражи Галактики", мог снять следующий фильм о Супермене, но отказался от такой возможности в пользу продолжения фантастического боевика "Отряд самоубийц".
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Хоккей
Пашков: Россия показала, что способна на подвиги. Шведы могут подсесть и бросить играть
Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от полуфинала молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
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Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Наука
Разработали вакцину против болезни Альцгеймера
В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
Общество
Акции Apple достигли рекордной цены $300
Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Здоровье
Роспотребнадзор назвал денежные купюры источником инфекции
Бумажные деньги являются превосходным рассадником инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.