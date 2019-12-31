Армия и оружие
Военное делоБоевые пуски ракет «С-400» пройдут в августе под Астраханью
Как сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу ЦВО, боевые пуски ракет ЗРС С-400 пройдут в августе 2020 года на полигоне Ашулук в Астраханской области. Сообщается, что в рамках этих учений дислоцированные в Поволжье расчеты «Триумфов» отстреляются боевыми ракетами.
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