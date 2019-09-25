Экономика

Lenta.ruLenta.ruБогачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

Почти половина управляющих (45 процентов) уже начали пересматривать инвестиционные стратегии, чтобы минимизировать потери. Пятая часть финансовых консультантов (22 процента) сокращают привлечение заемных средств, более 40 процентов видят в надвигающемся кризисе возможности для новых вложений.
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