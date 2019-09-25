Экономика
Lenta.ruБогачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Почти половина управляющих (45 процентов) уже начали пересматривать инвестиционные стратегии, чтобы минимизировать потери. Пятая часть финансовых консультантов (22 процента) сокращают привлечение заемных средств, более 40 процентов видят в надвигающемся кризисе возможности для новых вложений.
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Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Нескольких потомков робота Федора уничтожат в ходе «военной приемки»
Исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что роботов-андроидов для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» в рамках проекта «Федерация» и для выхода на поверхность МКС будут создавать в нескольких экземплярах.
Инфо24 вчера в 13:48
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Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга
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В Сети появились слухи относительно готовящегося к выходу нового смартфона Samsung Galaxy Note, который окажется дешевле актуальной версии.
Rusargument 02:13
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
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В Литве на границе с Белоруссией развернут танковый батальон армии США
В следующем месяце США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией, сообщается на сайте литовского Минобороны.
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Политика
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Газета.Ru вчера в 23:29
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Прокуратура просит не лишать свободы Устинова
Газета.Ru 03:35
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Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
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Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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