Экономика
Lenta.ruБогачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле. В частности, по ее словам, торговая война приведет к снижению темпов роста мировой экономики на 0,8 процента в 2020 году.
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Здоровье
Врачи напомнили о правилах лекарственной безопасности
Желательно для каждого препарата, который принимается, надо записывать дозу, частоту приема, отрицательные реакции организма, появившиеся от приема лекарственных средств.
БеломорКанал 04:45
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
В администрации США пытались не допустить общения Трампа с Зеленским
Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Интерфакс 03:51
Политика
ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру Батанова на пост вице-губернатора
Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило кандидатуру Эдуарда Батанова на пост вице-губернатора.
Политика Сегодня 04:18
Авто
Volkswagen представит в России новый Jetta
Volkswagen представит в России новый Jetta.
Aobe.ru вчера в 16:37
Экономика
Дом для тюменских полицейских построит курганская компания
Подрядчик найден: строительством займется «Арагацстрой», эта компания из Кургана оказалась единственным участником торгов.
Вслух.Ру 03:28
Общество
Моника Беллуччи удивила поклонников новой стрижкой
Моника Беллуччи довольно долго не экспериментировала с длиной своих волос. Поэтому новый имидж звезды удивил ее поклонников.
Srnsk вчера в 18:27
Происшествия
На складе боеприпасов в Донецке возник пожар
Вести.Ru 04:11
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Технологии
ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2
ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 02:22
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Спорт
Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС 03:33
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Происшествия
В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей
В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 01:40
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице
Журналисты предполагают, что они носят имущественный характер, так как в стенах клиники появлялся нотариус, а санитарки утверждают, что было написано завещание.
Вести Подмосковья 02:52
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Музыка
Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Армия и оружие
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости вчера в 20:36
Интернет
Яндекс.Переводчик научился переводить разговор
Приложение выступит в роли переводчика: будет слушать реплики, переводить их и озвучивать собеседнику.
Planet Today 03:10
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05