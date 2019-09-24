Экономика

Lenta.ruLenta.ruБогачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле. В частности, по ее словам, торговая война приведет к снижению темпов роста мировой экономики на 0,8 процента в 2020 году.
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Богатейшие семьи мира начали запасаться наличными, опасаясь кризиса

Planet Today04:11

Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

Lenta.ru04:05

Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Expert.ruвчера в 05:38

Богатейшие семьи мира выводят наличность с рынков, опасаясь рецессии

Красная весна00:00

Ультрабогатые семьи готовятся к рецессии. Почти 50% из них начали усерднее копить и скупать недвижимость

Inc. Russiaвчера в 11:10

Управляющие деньгами богатейших людей начали готовиться к кризису

Forbesвчера в 10:53

Самые богатые семьи откладывают наличные деньги

ГЛАС.RU01:46
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Здоровье

Врачи напомнили о правилах лекарственной безопасности

Желательно для каждого препарата, который принимается, надо записывать дозу, частоту приема, отрицательные реакции организма, появившиеся от приема лекарственных средств.
БеломорКанал 04:45
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

В администрации США пытались не допустить общения Трампа с Зеленским

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Интерфакс 03:51
Политика

ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру Батанова на пост вице-губернатора

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило кандидатуру Эдуарда Батанова на пост вице-губернатора.
Политика Сегодня 04:18
Авто

Volkswagen представит в России новый Jetta

Volkswagen представит в России новый Jetta.
Aobe.ru вчера в 16:37
Экономика

Дом для тюменских полицейских построит курганская компания

Подрядчик найден: строительством займется «Арагацстрой», эта компания из Кургана оказалась единственным участником торгов.
Вслух.Ру 03:28
Общество

Моника Беллуччи удивила поклонников новой стрижкой

Моника Беллуччи довольно долго не экспериментировала с длиной своих волос. Поэтому новый имидж звезды удивил ее поклонников.
Srnsk вчера в 18:27
Происшествия

На складе боеприпасов в Донецке возник пожар

Вести.Ru 04:11
Происшествия

Судно с российским экипажем село на мель в Швеции

Lenta.ru 04:20
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Технологии

ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2

ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 02:22
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Lenta.ru 03:26
Спорт

Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС 03:33
Кино

Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Происшествия

В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей

В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 01:40
Политика

Матвиенко переизбрали главой Совета Федерации

РБК 03:24
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Журналисты предполагают, что они носят имущественный характер, так как в стенах клиники появлялся нотариус, а санитарки утверждают, что было написано завещание.
Вести Подмосковья 02:52
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Музыка

Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале

Народные новости вчера в 23:10
Транспорт

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Транспорт

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Технологии

К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов

Online47.ru 01:59
Армия и оружие

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости вчера в 20:36
Интернет

Яндекс.Переводчик научился переводить разговор

Приложение выступит в роли переводчика: будет слушать реплики, переводить их и озвучивать собеседнику.
Planet Today 03:10
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
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