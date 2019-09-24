Экономика

Lenta.ruLenta.ruБогачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле. В частности, по ее словам, торговая война приведет к снижению темпов роста мировой экономики на 0,8 процента в 2020 году.
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Богатейшие семьи мира начали запасаться наличными, опасаясь кризиса

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Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

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Управляющие деньгами богатейших людей начали готовиться к кризису

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Богатейшие семьи мира выводят наличность с рынков, опасаясь рецессии

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Ультрабогатые семьи готовятся к рецессии. Почти 50% из них начали усерднее копить и скупать недвижимость

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Самые богатые семьи откладывают наличные деньги

ГЛАС.RU01:46

Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Expert.ruвчера в 05:38
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Происшествия

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
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Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном

Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
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Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах

Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах.
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Политика

Зеленский назвал единственного человека, который может давить на него

Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
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Происшествия

Судно с российским экипажем село на мель в Швеции

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Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой

По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.
Lenta.ru 04:14
Происшествия

В Гайском ГОК подтвердили гибель горняка на шахте при обрушении

В Гайском ГОК РИА Новости подтвердили факт обрушения на шахте компании и гибель рабочего, однако опровергли сообщение о двух пострадавших.
РИА Новости 01:25
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Lenta.ru 03:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
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Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram стал лидером по числу лайков

Lenta.ru 03:47
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости вчера в 08:00
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Журналисты предполагают, что они носят имущественный характер, так как в стенах клиники появлялся нотариус, а санитарки утверждают, что было написано завещание.
Вести Подмосковья 02:52
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

REGNUM 02:07
Происшествия

В Турции подорвали полицейский автобус

Как сообщает РИА Новости, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования автобуса с полицейским спецназом.
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Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Армия и оружие

В России появится истребитель шестого поколения

В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru 23 сентября в 04:54
Театры

Пласидо Доминго уходит из «Метрополитен Оперы» после обвинений

Оперный певец Пласидо Доминго не будет участвовать в постановках нью-йоркской "Метрополитен Оперы", передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление театра.
Газета.Ru 03:31
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Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
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Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием к Госсовету РТ

Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте главы республики Президента Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием к новому созыву Государственного Совета РТ.
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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Экономика

Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России

Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России.
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Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем

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В Белом доме хотели сорвать встречу Трампа с Зеленским

В Администрации Дональда Трампа пытались помешать встречи президента США с украинским гарантом Владимиром Зеленским.
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В Иркутской православной гимназии произошло массовое отравление

В Иркутской православной гимназии от пищевого отравления пострадали 24 воспитанницы от 7 до 16 лет.
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Совфед переизбрал Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда РФ

Члены Совета Федерации РФ переизбрали Вячеслава Лебедева на пост председателя Верховного суда России.
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«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области

В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия 23 сентября в 02:10
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