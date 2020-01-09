Общество
МИР 24Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России
Женщина живет в Дубае, утверждает, что у нее есть российский паспорт. Именно поэтому она оказалась в списке самых богатых россиянок. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России, Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство с самого рождения.
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Богатейшая женщина Африки заявила о своём российском гражданстве с рождения
Зейские Огнивчера в 11:58
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Селена Гомес выпустила альбом «Rare»
Политика
Президент Ирана пообещал продолжить расследование крушения Boeing
Президент Ирана Хасан Роухани заявил у себя в Twitter, что власти республики продолжат внутреннее расследование «непростительной ошибки», приведшей к авиакатастрофе самолета Boeing 737 украинских авиалиний под Тегераном.
Политика
Разработчик World of Tanks решил основать политическую партию
Директор Wargaming.net и один из разработчиков компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров решил создать свою политическую партию.
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США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Колорадо», на счету Малкина гол и передача
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия и оружие
В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем
На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
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Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Теннис
Хачанов уступил Лайовичу в полуфинале ATP Cup
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Сербии Душану Лайовичу в первом матче полуфинального противостояния на АТР Cup.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Экономика
С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
Политика
Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
Армия и оружие
Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Политика
Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.