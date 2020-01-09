Общество

МИР 24МИР 24Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России

Женщина живет в Дубае, утверждает, что у нее есть российский паспорт. Именно поэтому она оказалась в списке самых богатых россиянок. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России, Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство с самого рождения.
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