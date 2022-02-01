КомпанияБогатейшие бизнесмены России потеряли за январь 18 млрд долларовОбщий капитал бизнесменов из России, которые входят в топ-500 самых богатых людей мира, сократился за январь более чем на 18 миллиардов долларов.КомпанияИндекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.РИА НовостиОтмечается, что больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в НОВАТЭКе и СИБУРе — $2,53 млрд.RT на русскомТакже заметно уменьшилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова - на 1,67 миллиарда долларов, до 27,2 миллиарда.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАБНАБНREGNUMРосбалтРоссийская газетаЭкономика сегодняRT на русскомПодробнее о событииРоссийские миллиардеры потеряли с начала года 18 млрд долларовРоссийская газета02:47BBI: состояние российских миллиардеров с начала года снизилось на 18 миллиардов долларовРИА Новости02:46Самое цитируемоеСостояние миллиардеров из РФ снизилось с начала текущего года почти на 5%REGNUM03:43Российские миллиардеры потеряли 18 млрд долларов за январьМосковский Комсомолец03:16Рейтинг BBI: состояние миллиардеров из России с начала года снизилось почти на $18 млрдRT на русском02:51Bloomberg: с начала года российские миллиардеры потеряли почти $18 млрдNews.ru04:18По данным рейтинга BBI, остояние миллиардеров из России с начала года снизилось на $18 миллиардовПРАЙМ02:36Bloomberg: российские олигархи за месяц потеряли 18 млрд долларовURA.Ru02:30Показать ещёОценить67Поделиться