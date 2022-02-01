Будьте в Плюсе

Богатейшие бизнесмены России потеряли за январь 18 млрд долларов

Общий капитал бизнесменов из России, которые входят в топ-500 самых богатых людей мира, сократился за январь более чем на 18 миллиардов долларов.
Компания
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
РИА Новости
Отмечается, что больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в НОВАТЭКе и СИБУРе — $2,53 млрд.
RT на русском
Также заметно уменьшилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова - на 1,67 миллиарда долларов, до 27,2 миллиарда.
РИА Новости

Подробнее о событии

Российские миллиардеры потеряли с начала года 18 млрд долларов
Российская газета02:47
BBI: состояние российских миллиардеров с начала года снизилось на 18 миллиардов долларов
РИА Новости02:46
Самое цитируемое
Состояние миллиардеров из РФ снизилось с начала текущего года почти на 5%
REGNUM03:43
Российские миллиардеры потеряли 18 млрд долларов за январь
Московский Комсомолец03:16
Рейтинг BBI: состояние миллиардеров из России с начала года снизилось почти на $18 млрд
RT на русском02:51
Bloomberg: с начала года российские миллиардеры потеряли почти $18 млрд
News.ru04:18
По данным рейтинга BBI, остояние миллиардеров из России с начала года снизилось на $18 миллиардов
ПРАЙМ02:36
Bloomberg: российские олигархи за месяц потеряли 18 млрд долларов
URA.Ru02:30

Интересное

Опубликованы фотографии салона седана Acura Integra

Компания Acura объявила о возвращении модели Integra в ноябре 2021 года, представив предсерийный лифтбек на базе Honda Civic Si.
Про Кроссоверы04:15

Католикос Всех Армян отправился в США

Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что 12 октября 2021 года в Патриаршей резиденции в московском Даниловом ставропигиальном монастыре состоялась встреча между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым.
Rusarminfo.ru04:10

Открытие кардинально изменит принципы лечения болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная форма деменции – остается неизлечимой и за последние двадцать лет не было зарегистрировано ни одного нового терапевтического средства.
Хайтек+30 января в 08:35

Федеральная резервная система США назвала главные риски стейблкоинов

Федеральная резервная система США выпустила отчет по итогам исследования рисков, которые несут стейблкоины.
РБК02:36

В США создан самый прочный клей в мире

Ученые из Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США (ORNL) создали самый прочный клей в мире.
Новости РуФокс30 января в 13:58

Стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 существенно снизилась в США

Компания AMD в очередной раз снизила стоимость процессоров Ryzen 5000 в США.
Пепелац Ньюс23:53

В штате Канзас задержали местного жителя, угрожавшего убить президента США Джо Байдена

Житель Канзаса обвинен в попытке покушения на Джо Байдена.
ИА SM-News30 января в 01:31