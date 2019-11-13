Экономика

Газета.RuГазета.RuБогатейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатый российских компаний, не считая банков, накопили на счетах на конец 2018 года 3,4 трлн рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчетность компаний.
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Топ-10 богатейших компаний России накопили ₽3,4 трлн

Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.
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