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Богатейшие люди России потеряли в день начала спецоперации более $38 млрд

Богатейшие люди России с начала военной операции на Украине потеряли более $38 млрд, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index, который отслеживает изменение в реальном времени.
РБК
Больше всего убытков понес совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.
Комсомольская правда
Владелец НЛМК Владимир Лисин потерял за сутки $3.8 млрд (минус $5,56 млрд с начала года), Геннадий Тимченко, которому принадлежат доли в НОВАТЭКе, «Сибуре» «Стройтрансгазе» и «Трансойле», — $3,7 млрд (минус $10,3 млрд с начала года).
РБК
Рубль ослаб к доллару и евро, которые торговались на исторических максимумах.
ТАСС

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