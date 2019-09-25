Экономика

REGNUMREGNUMБогатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей. Таким образом консультанты готовятся к кризису, показал опрос швейцарского банка UBS и исследовательской компании Campden Wealth. Рецессию не позднее конца 2020 года ожидают 55% управляющих активами.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Богатейшие семьи мира готовятся к кризису

ФедералПрессвчера в 08:57

Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

Lenta.ruвчера в 04:05

Богатейшие семьи мира начали запасаться наличными из-за угрозы кризиса

Life.ruвчера в 06:31

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

REGNUMвчера в 05:01

Богатейшие семьи начали копить деньги в преддверии нового кризиса

News.ruвчера в 07:37

Богатейшие семьи мира выводят наличность с рынков, опасаясь рецессии

Красная веснавчера в 00:00

Управляющие деньгами богатейших людей начали готовиться к кризису

Forbes24 сентября в 10:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru вчера в 16:35
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика

Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым

Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Актриса объяснила, почему на ее руке нет обручального кольца.
Экспресс газета 00:35
Здоровье

Какие продукты нужно есть гипертоникам, рассказал немецкий диетолог

Диетолог советует гипертоникам пить каркаде. Если выпивать по три чашки напитка в день в течение шести недель, то давление снизится.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что из-за сына страдает его личная жизнь

Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Летидор 24 сентября в 10:24
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости вчера в 13:05
Экономика

В будущем году в Омской области возьмутся еще за два нацпроекта

Сегодня, 26 сентября, Александр Бурков выступил перед Законодательным собранием с бюджетным посланием на 2020 год.
Вечерний Омск. Неделя 00:20
Происшествия

Пожар на российском траулере в Норвегии локализован

Известия вчера в 07:59
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Общество

Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»

Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Политика

Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
Известия 24 сентября в 18:29
Происшествия

В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу

Несчастный случай произошел в зооэкспозиции городского парка Уссурийска во время кормления медведицы по кличке Манюня.
Российская газета вчера в 05:03
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 24 сентября в 09:58
Финансы

Минфин решил избавить российские банки от валютных активов

Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:49
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Политика

В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине

Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Спорт

Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
Футбол

«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры

Чемпионат вчера в 16:51
Футбол

Фанатов «Факела» облили водой на стадионе в Воронеже

В Воронеже в перерыве матча 1/32 финала Кубка России между местным «Факелом» и тульским «Арсеналом» пожарные облили холодной водой нескольких фанатов команды хозяев, расположившихся на третьем секторе Южной трибуны Центрального стадиона профсоюзов.
Обозреватель Врн вчера в 16:46
Происшествия

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

РИА Новости вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов

Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia вчера в 05:03
Политика

Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл впервые взяли сына на публичное мероприятие

Восьмой правнук британской королевы Елизаветы II, сын принца Гарри и Меган Маркл четырехмесячный Арчи впервые принял участие в публичном мероприятии.
Пятый канал вчера в 17:11
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол

Хет-трик Промеса помог «Аяксу» обыграть «Фортуну»

В составе амстердамского клуба голами отметились Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты) и Давид Нерес (53), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Фортуны Киан Харрис (77).
Советский спорт вчера в 17:54
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека

В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru вчера в 22:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное