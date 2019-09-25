Экономика
REGNUMБогатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей. Таким образом консультанты готовятся к кризису, показал опрос швейцарского банка UBS и исследовательской компании Campden Wealth. Рецессию не позднее конца 2020 года ожидают 55% управляющих активами.
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Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым
Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Актриса объяснила, почему на ее руке нет обручального кольца.
Экспресс газета 00:35
Здоровье
Какие продукты нужно есть гипертоникам, рассказал немецкий диетолог
Диетолог советует гипертоникам пить каркаде. Если выпивать по три чашки напитка в день в течение шести недель, то давление снизится.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что из-за сына страдает его личная жизнь
Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Летидор 24 сентября в 10:24
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости вчера в 13:05
Экономика
В будущем году в Омской области возьмутся еще за два нацпроекта
Сегодня, 26 сентября, Александр Бурков выступил перед Законодательным собранием с бюджетным посланием на 2020 год.
Вечерний Омск. Неделя 00:20
Происшествия
Пожар на российском траулере в Норвегии локализован
Известия вчера в 07:59
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Политика
Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
Известия 24 сентября в 18:29
Происшествия
В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу
Несчастный случай произошел в зооэкспозиции городского парка Уссурийска во время кормления медведицы по кличке Манюня.
Российская газета вчера в 05:03
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 24 сентября в 09:58
Финансы
Минфин решил избавить российские банки от валютных активов
Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:49
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Политика
В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине
Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
Футбол
«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры
Чемпионат вчера в 16:51
Футбол
Фанатов «Факела» облили водой на стадионе в Воронеже
В Воронеже в перерыве матча 1/32 финала Кубка России между местным «Факелом» и тульским «Арсеналом» пожарные облили холодной водой нескольких фанатов команды хозяев, расположившихся на третьем секторе Южной трибуны Центрального стадиона профсоюзов.
Обозреватель Врн вчера в 16:46
Происшествия
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
РИА Новости вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia вчера в 05:03
Политика
Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые взяли сына на публичное мероприятие
Восьмой правнук британской королевы Елизаветы II, сын принца Гарри и Меган Маркл четырехмесячный Арчи впервые принял участие в публичном мероприятии.
Пятый канал вчера в 17:11
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол
Хет-трик Промеса помог «Аяксу» обыграть «Фортуну»
В составе амстердамского клуба голами отметились Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты) и Давид Нерес (53), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Фортуны Киан Харрис (77).
Советский спорт вчера в 17:54
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru вчера в 22:51