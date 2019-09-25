Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей. Таким образом консультанты готовятся к кризису, показал опрос швейцарского банка UBS и исследовательской компании Campden Wealth. Рецессию не позднее конца 2020 года ожидают 55% управляющих активами.

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

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