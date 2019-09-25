Экономика
REGNUMБогатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей. Таким образом консультанты готовятся к кризису, показал опрос швейцарского банка UBS и исследовательской компании Campden Wealth. Рецессию не позднее конца 2020 года ожидают 55% управляющих активами.
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Политика
Климкин назвал «не очень веселыми» перспективы Украины в истории США
Украину ждет «не очень веселая» перспектива в истории США, поскольку она войдет в нее как страна, связанная с началом процедуры импичмента, написал бывший министр иностранных дел Украины в Twitter.
РБК 07:21
Политика
Правительство одобрило запрет на клетки в судах
Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле»
Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.
REGNUM 06:24
Авто
Власти Германии оштрафовали Daimler на 870 миллионов евро
Немецкая прокуратура оштрафовала Daimler на 960 миллионов долларов (около 61 млрд рублей) за «халатность» в ходе расследования дизельного скандала.
SpeedMe вчера в 09:40
Политика
Володин назвал «бедой Минфина» порядок выделения средств регионам
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выработать предложения о своевременном поступлении бюджетных средств в регионы.
РБК 05:52
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Политик из партии Меркель призвал снять санкции с России
Глава отделения «Христианско-демократического союза» (ХДС) в немецкой федеральной земле Тюрингия Майк Моринг призвал к процессу постепенного снятия санкций с России, который следует начать до 2021 года.
Известия 07:28
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Футбол
«Динамо» уступило «Лучу» и вылетело из Кубка России
Московское "Динамо" встретилось в гостях с "Лучом" из Владивостока в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России сезона-2019/20.
Газета.Ru 07:26
Политика
ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной
ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.
РИА Новости 04:34
Хоккей
«Автомобилист» проиграл «Витязю» в КХЛ в первом матче Дацюка
ТАСС вчера в 15:04
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Происшествия
В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней
В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.
ТАСС 07:46
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru вчера в 13:43
Баскетбол
Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира
Весь спорт вчера в 11:28
Общество
В ООН спрогнозировали ежегодные климатические бедствия к 2050 году
Эксперты отметили, что к 2050 году экстремальные наводнения, которые ранее наблюдались в прибрежных и островных городах примерно раз в 100 лет, станут ежегодными.
Известия 07:33
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат The Last of Us и MLB The Snow 19
Подписчики сервиса PS Plus в октябре 2019 года бесплатно получат игры The Last of Us и MLB The Snow 19.
REGNUM 03:56
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Общество
Греф назвал качества «человека будущего»
Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.
Известия 06:34
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Политика
Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости 05:57
Кино
Российский фильм «Дылда» выдвинули на премию «Оскар»
ТК Звезда вчера в 12:49
Политика
Беглов представил вице-губернаторов на утверждение ЗакСа Петербурга
На заседании в Мариинском дворце Александр Беглов заявил, что в соответствии со статьей устава о правительстве Петербурга он представляет депутатам ЗакСа кандидатуры для согласования на должность вице-губернаторов.
Слово и Дело 04:19
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03