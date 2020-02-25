Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд.

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

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Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.

Происшествия Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.

Финансы Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.

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Политика Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

Технологии Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows Компания Microsoft переработает дизайн меню «Пуск» в Windows – из него уберут плиточный интерфейс, сообщает Windows Latest.

Политика Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.

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Политика В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.