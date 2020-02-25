Экономика
Деловое.ТВБогатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
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Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд
Ведомости24 февраля в 23:48
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Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
Происшествия
Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве
У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Экономика
Китай в три раза обогнал США по числу новых миллиардеров
В прошлом году в Китае появилось почти в три раза больше миллиардеров, чем в США, следует из отчета китайской исследовательской компании Hurun.
Политика
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Общество
В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Греции подтвердило 26 февраля первый случай заражения коронавирусом в стране.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Футбол
Лучший бомбардир Серии А Иммобиле не тренируется с «Лацио» из-за жара
Нападающий Чиро Иммобиле не тренируется с «Лацио» из-за болезни. 30-летний форвард пропустил вчерашнее занятие из-за жара.
Наука
Древняя ДНК из Сардинии раскрывает 6 000 лет генетической истории
Ученые уверены, что Сардиния имеет особенно интересную генетическую историю.
Политика
Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности
До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении прорвать «блокаду наблюдателей» в Идлибе
Ранее в Турции заявили, что не намерены отказываться от наблюдательных постов в зоне деэскалации в Идлибе.
Технологии
Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows
Компания Microsoft переработает дизайн меню «Пуск» в Windows – из него уберут плиточный интерфейс, сообщает Windows Latest.
Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Культура
На КиноПоиск HD вышел документальный фильм о Владе Листьеве
Своей версией убийства Листьева в фильме поделятся следователь по делу Петр Трибой, создатели российского телевидения Леонид Парфенов, Александр Любимов, Леонид Якубович, а также непубличные люди, которые имели самое прямое отношение к событиям.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Общество
В Самаре после запрета снюса начали продавать «никотиновые яблоки»
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего Джаника Файзиева
Востребованная российская актриса Светлана Иванова оформила официальный брак с известным режиссером Джаником Файзиевым.
Политика
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко молится за Петросяна
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Экономика
Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.