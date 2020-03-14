Экономика

Вести.RuВести.RuБогатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили $950 миллиардов, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

Вести.Ru06:04

Богатейшие люди мира потеряли почти $1 трлн с начала года

РБК18:03

Подсчитаны потери богатейших людей мира с начала года

Lenta.ru18:56

Богатейшие люди планеты потеряли почти $1 трлн в 2020 году

Коммерсантъ21:57

С начала года богатейшие люди мира потеряли почти 1 триллион долларов из-за коронавируса и падения цен на нефть

Эхо Москвы21:04

Богачи планеты с начала года потеряли почти $1 трлн

News.ru20:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:37, Ашберн
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Вести.Ru 12:58
Религия

Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу

В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Европейско-Азиатские новости 04:22
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Газета.Ru 21:31
Политика

Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами

О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Российская газета 03:18
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости 15:35
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 22:05
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:08
Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Известия 18:29
Культура

Подборку фильмов ужасов подготовили для москвичей к пятнице, 13-го

Оператор мобильной связи Tele2 выпустил подборку самых популярных фильмов ужасов для столичных абонентов.
Москва 24 06:39
Политика

Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
РБК 23:11
Политика

Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
РИА Новости 11:49
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 11 марта в 12:44
Политика

Терешкова назвала людей, критикующих ее поправку, «не любящими страну»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 07:36
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ 03:47
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru 22:28
Шоу-бизнес

Певец Джиган попал в наркологическую клинику и сбрил бороду с бровями

Певец Джиган, о наркозависимости которого в последнее время много пишут в СМИ, опубликовал в Instagram видео, где на его лице отсутствуют привычные выразительное борода и брови.
Собеседник 14:00
Игры

Авторы Amnesia: Rebirth делают большую ставку на монстров

Одной из отличительных особенностей Amnesia: Rebirth станут столкновения с монстрами.
Игромания.ру 12:12
Кино

Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса

Shraibikus News вчера в 15:41
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Энергетика

Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти

Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 13:36
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости 18:59
Технологии

Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате

Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Piter.tv 13:29
Политика

Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент страны Лех Качиньский.
РИА Новости 15:57
Единоборства

Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:17
Экономика

Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
REGNUM 06:43
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Армия и оружие

Экс-полковник-дезертир рассказал о положении беженцев в Эт-Танфе

Задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооруженных сил САР Султан Аид Абделла Соуда рассказал, что американские военные, контролирующие район 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, запрещают беженцам покидать территорию.
РИА Новости 22:22
Финансы

В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года

Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Компания 08:11
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:38
Политика

Вакарчука заподозрили в отмывании миллионов гривен

Киев, 14 марта 2020, 06:23 — REGNUM Украинский музыкант и бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, по информации бывшего советника президента Украины Андрея Портнова, причастен к отмыванию 12,9 млн гривен (35,8 млн рублей), сообщило 13 марта издание «Страна.ua».
REGNUM 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В апреле 2018 года признан самым богатым человеком Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное