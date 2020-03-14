Экономика
Вести.RuБогатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили $950 миллиардов, пишет Bloomberg.
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Религия
Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу
В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами
О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Общество
Дерипаска призывает к полному карантину в России
Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Культура
Подборку фильмов ужасов подготовили для москвичей к пятнице, 13-го
Оператор мобильной связи Tele2 выпустил подборку самых популярных фильмов ужасов для столичных абонентов.
Политика
Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании
Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
Политика
Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Политика
Терешкова назвала людей, критикующих ее поправку, «не любящими страну»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну, сообщает РИА Новости.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Шоу-бизнес
Певец Джиган попал в наркологическую клинику и сбрил бороду с бровями
Певец Джиган, о наркозависимости которого в последнее время много пишут в СМИ, опубликовал в Instagram видео, где на его лице отсутствуют привычные выразительное борода и брови.
Игры
Авторы Amnesia: Rebirth делают большую ставку на монстров
Одной из отличительных особенностей Amnesia: Rebirth станут столкновения с монстрами.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Энергетика
Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти
Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
Технологии
Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате
Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Политика
Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент страны Лех Качиньский.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Экономика
Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа
Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Армия и оружие
Экс-полковник-дезертир рассказал о положении беженцев в Эт-Танфе
Задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооруженных сил САР Султан Аид Абделла Соуда рассказал, что американские военные, контролирующие район 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, запрещают беженцам покидать территорию.
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Политика
Вакарчука заподозрили в отмывании миллионов гривен
Киев, 14 марта 2020, 06:23 — REGNUM Украинский музыкант и бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, по информации бывшего советника президента Украины Андрея Портнова, причастен к отмыванию 12,9 млн гривен (35,8 млн рублей), сообщило 13 марта издание «Страна.ua».