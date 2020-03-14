Экономика
Вести.RuБогатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили $950 миллиардов, пишет Bloomberg.
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Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке
Технологии
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов
Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Экономика
Силуанов рассказал о рисках для российской экономики от коронавируса
Москва, 14 марта 2020, 10:56 — REGNUM Эпидемия коронавирус окажет больший негативный эффект на экономику России, чем неблагоприятная динамика цен на нефть.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Хоккей
Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Спорт
ВФЛА оштрафовали на 10 млн долларов за допинг
World Athletics оштрафовали Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
Свободное посещение школ ввели в Московской области из‑за коронавируса
На территории Подмосковья для предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции введено свободное посещение школ, также не стоит посещать развлекательные центры и музеи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Общество
Собянин ужесточил меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет Федерации 14 марта принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Экономика
Наиль Маганов прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов заявил, что компания готова к любой ситуации на нефтяном рынке.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Путешествия
Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила россиянина в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Наука
Останки самого маленького динозавра нашли в янтаре
Палеонтологи обнаружили в куске найденного в Мьянме янтаря одного из самых маленьких известных науке динозавров, который был размером с колибри.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi получат MIUI 12 и Android 11
В настоящее время не все устройства Xiaomi и Redmi получили обновление до новой версии операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11.
Общество
Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Игорь Шалимов: «Ахмат» сам проиграл «Динамо»
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе
По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.