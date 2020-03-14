Экономика

Вести.RuВести.RuБогатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили $950 миллиардов, пишет Bloomberg.
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Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

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Богатейшие люди мира потеряли почти триллион долларов из-за коронавируса

Life.ru00:07
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