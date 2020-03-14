500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили $950 миллиардов, пишет Bloomberg.

Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».

Общество Свободное посещение школ ввели в Московской области из‑за коронавируса На территории Подмосковья для предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции введено свободное посещение школ, также не стоит посещать развлекательные центры и музеи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Общество Собянин ужесточил меры против коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.

Политика Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию Совет Федерации 14 марта принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.

Наука Останки самого маленького динозавра нашли в янтаре Палеонтологи обнаружили в куске найденного в Мьянме янтаря одного из самых маленьких известных науке динозавров, который был размером с колибри.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi и Redmi получат MIUI 12 и Android 11 В настоящее время не все устройства Xiaomi и Redmi получили обновление до новой версии операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11.

Общество Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Происшествия Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.