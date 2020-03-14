Экономика
Вести.RuБогатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили $950 миллиардов, пишет Bloomberg.
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Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет
Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Футбол
Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.
Авто
Партию Ford Mustang Mach-E почти раскупили
Ford Mustang Mach-E оснащается силовой установкой, форсированной до 255 или 322 лошадиных сил.
Общество
За предложенные изменения в Конституцию РФ проголосуют 64% россиян
17 % граждан пока еще не определились будут голосовать или нет. За предложенные изменения в Конституцию РФ проголосуют 64% россиян.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
По данным Bloomberg, Белый дом вынудил Индонезию отказаться от приобретения у России истребителей Су-35.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Музыка
Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению
Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
Экономика
Совфед одобрил пакет законов о «национализации» «Сбербанка»
Москва, 14 марта 2020, 12:00 — REGNUM Совфед одобрил пакет законов о покупке акций Сбербанка у Центробанка правительством РФ в лице Минфина, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.
Политика
Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Энергетика
Заявлением о скупке дешевой нефти Трамп поднял цены на 7%
Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, просевшие 12 марта, поднялись примерно на 7% на вторичном рынке после того, как Трамп объявил, что его администрация воспользуется низкими ценами на нефть, чтобы заполнить резервы.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Общество
Всех брянских школьников могут перевести на дистанционное обучение
Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.
Экономика
Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Общество
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Ранее гендиректор «Дома.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Наньшань рекомендовал уделять как можно больше внимания этому опасному вирусу.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Космос
Человечество живет в огромном космическом пузыре
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», сообщает ТАСС.