500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили $950 миллиардов, пишет Bloomberg.

Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

Финансы Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.

Общество В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.

Экономика Совфед одобрил пакет законов о «национализации» «Сбербанка» Москва, 14 марта 2020, 12:00 — REGNUM Совфед одобрил пакет законов о покупке акций Сбербанка у Центробанка правительством РФ в лице Минфина, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Энергетика Заявлением о скупке дешевой нефти Трамп поднял цены на 7% Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, просевшие 12 марта, поднялись примерно на 7% на вторичном рынке после того, как Трамп объявил, что его администрация воспользуется низкими ценами на нефть, чтобы заполнить резервы.

Шоу-бизнес Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.

Общество Всех брянских школьников могут перевести на дистанционное обучение Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.

Экономика Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".

Общество У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.

Здоровье Опубликована актуальная информация о коронавирусе Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.

Финансы Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля Ранее гендиректор «Дома.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Экономика Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.