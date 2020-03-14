Экономика
Вести.RuБогатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили $950 миллиардов, пишет Bloomberg.
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Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч авто из-за проблем с тормозами
Компания "АвтоВАЗ" начала отзывную кампанию, под которую попадает 12 192 автомобиля Lada Vesta, XRAY и Largus, проданные в период с сентября 2019-го по настоящий момент.
Общество
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
Футбол
Большинство клубов готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ не будет доигран
«Ливерпуль» могут признать чемпионом АПЛ, если сезон не будет доигран, сообщает The Telegraph.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Общество
Врач рассказал о преимуществах электронного градусника
В интервью радио Sputnik врач поделился о том, какой градусник лучше приобрести: ртутный, инфракрасный или электронный.
Футбол
Роналдиньо поборется за трофейного поросенка в тюремном чемпионате
Globallookpress Бывший полузащитник "Барселоны", чемпион мира 2002 года Роналдиньо может побороться за трофей в тюремном турнире в Парагвае.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами
О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Игры
Разработчики Baldur’s Gate 3 объяснили разницу между заготовленными и пользовательскими персонажами
Больше всего внимания сотрудники студии уделили вопросу «противостояния» заготовленных и пользовательских персонажей.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Наука
Ученые из США предлагают использовать вакцину от атипичной пневмонии против коронавируса
Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 имеет много общего с вирусом SARS-CoV, который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002 году.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Авто
Завод по производству двигателей построит в РФ Haval
«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Здоровье
Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток
В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ задержан в Петербурге
Целью аварии был некий сотрудник Управления собственной безопасности ФСБ, который ездил на машине с подложными номерами, что и планировалось выявить с помощью организованного ДТП.
Политика
Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
Кино
Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные антироссийские санкции
«Сегодня совет решил, что санкции в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть продлены ещё на шесть месяцев — до 15 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Киберспорт