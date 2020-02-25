Экономика
ИзвестияБогатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg. Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.
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Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд
Ведомости24 февраля в 23:48
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