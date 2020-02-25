Экономика
ИзвестияБогатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg. Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.
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Политика
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Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
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Происхождение космического объекта «Чёрный рыцарь» до сих пор никто не может разгадать, хотя его впервые обнаружили в 1998 году астронавты американского агентства NASA.
Политика
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Армия и оружие
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование рекламы противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что препарат эффективен даже против коронавируса.
Политика
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России и потенциально самого президента России Владимира Путина за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", — сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Спорт
РУСАДА отреагировала на допинг-скандал с британцем Мо Фара
Религия
РПЦ начала установку камер видеонаблюдения в храмах
Новые камеры разместят в объектах вместимостью более 500 человек с учётом «внутренних установлений» РПЦ.
Экономика
Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Народное средство от простуды — чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
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Кино
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Речь идет о постельной сцене с участием Нигана и Альфы, лидера Шепчущихся, которая точно будет преследовать в кошмарах особо впечатлительных людей.
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В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Происшествия
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Руководство образовательного учреждения, ознакомившись с записью, приняло решение уволить учителя.
Общество
Новым главой Disney стал Боб Чапек
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Политика
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Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Шоу-бизнес
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Политика
Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал
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