Экономика

Газета.RuГазета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Почему Bitcoin хуже золота: беззащитный актив или спасательный круг

РБК12:17

Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд

Ведомостивчера в 23:48

Богатейшие люди лишились $139 млрд за день из-за коронавируса

Газета.Ru04:00

Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

РИА Новости00:59

Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд из-за снижения фондовых индексов

Коммерсантъ00:49

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Известия07:37

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

ТАССвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:36, Ашберн
Экономика

Дефицит бюджета Приморья будет увеличен до 19 млрд рублей

Как отметили сотрудники министерства финансов регионального правительства, внесение корректировки в закон о бюджете Приморья связано с увеличением расходов за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований, предусмотренных в прошлом году на соответствующие цели.
Deita.ru 03:41
Футбол

Экс-голкипер «Челси»: Азар все время ходит в пиццерию

Польский голкипер Марцин Булка поделился впечатлениями от игры с форвардом Эденом Азаром, который сейчас выступает за мадридский "Реал".
Газета.Ru 12:16
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Авто

В России зарегистрировано 6,3 тыс. электромобилей

Автостат вчера в 00:00
Технологии

«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze

"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Finam.Ru 06:17
Политика

В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
ТВ Центр вчера в 03:31
Политика

Кремль проведет конкурс для желающих попасть в Госдуму

Администрация президента анонсировала конкурс по типу «Лидеров России» для политиков, желающих попасть в Госдуму.
Политсовет 05:59
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Происшествия

В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов

РИА Новости 20:10
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:59
Шоу-бизнес

Стас Садальский раскритиковал Малышеву за высокие цены в ее клинике

Народные новости 11:10
Шоу-бизнес

Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Актуальные Новости 00:31
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Единоборства

Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168

Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Газета.Ru 22 февраля в 22:00
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 23 февраля в 07:23
Шоу-бизнес

Автор песен Лободы и Лолиты раскрыл суммы своих гонораров

Музыкант и автор песен Артем Иванов раскрыл суммы своих гонораров.
Lenta.ru 07:43
Происшествия

На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде

Столкновение микроавтобуса и одиночного маневрового локомотива произошло 26 февраля на железнодорожном переезде в Макаровском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе ДВЖД.
Российская газета 20:22
Гаджеты

Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X

Astera вчера в 12:22
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

РБК вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
WomanHit.ru 03:02
Общество

Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю

С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели.
МонаВиста 11:52
Экономика

Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Организация настаивает на введении минимальных розничных цен (МРЦ). С такой просьбой СРП обратился к главе Минфина Антону Силуанову.
Телеканал 360° 20:14
Гаджеты

Xiaomi представила новые недорогие наушники с двумя драйверами

Astera 14:18
Общество

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новости 19:05
Политика

Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:33
Культура

Дочь Рамзана Кадырова представит модную коллекцию Firdaws в Париже

Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат представит новую коллекцию модного дома Firdaws. Показ пройдет 25 февраля в отеле Le Marois в Париже.
Актуальные Новости 07:14
Космос

Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
REGNUM 18:44
Происшествия

Экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву продлили домашний арест

Басманный суд Москвы еще на один месяц продлил срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, обвиняемому в хищении средств компании "Роснефть".
ТАСС 04:27
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма

RT на русском 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное