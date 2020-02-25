Экономика
ИзвестияБогатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg. Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.
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Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 23:39
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Политика
Трамп обвинил разведку США и демократов в мошенничестве
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Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
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Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах
Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах.
Экономика
Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику
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Политика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
Общество
В Госдуме предложили ввести льготы на транспорт для абитуриентов
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Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 24 февраля, запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Экономика
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Омский СК возбудил дело о превышении полномочий полиции при задержании Дмитрия Фёдорова
«Возбудить уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7 УМВД по Омску, неустановленными сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области в отношении Фёдорова», — говорится в постановлении следователя, которое опубликовал депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко.
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Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
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Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
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Наука
Ученые рассказали, как избавиться от седины без краски для волос
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Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов
Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
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