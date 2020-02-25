Экономика

ИзвестияИзвестияБогатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg. Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.
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20 лучших благотворительных фондов богатейших россиян. Рейтинг Forbes

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Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

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Российская газетавчера в 23:22

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Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

ТАССвчера в 23:02
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Билеты на Сагаалган в Кремлевском дворце раскуплены

Как сообщил «Номер один» источник, близкий к организаторам московского празднования, к сегодняшнему дню (24 февраля) билеты на концерт, намеченный на 25 февраля, полностью раскуплены.
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Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
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В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess

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День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля

25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
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Раскрыты детали проекта «Люминос» для Star Wars — в нём покажут новую эпоху

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«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru вчера в 07:58
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Джордж Клуни может купить «Малагу»

Газета.Ru вчера в 16:18
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Старым грузовикам мостят дорогу на свалку

Ассоциация предлагает начать со среднетоннажных грузовиков и тяжелого транспорта в отдельных регионах.
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Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
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Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
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Toyota и Lexus получат в РФ уникальную противоугонную систему

Японский производитель авто до конца нынешнего года оснастит все машины Toyota и Lexus в нашей стране уникальным противоугонным идентификатором.
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Зрители освистали судей на финале Кубка легенд

Болельщики, посетившие финал Кубка легенд в Москве, освистали судей, работавших на матче между сборными России и командой звёзд (5:6). Кроме того, фанаты болели против сборной России после спорных судейских решений.
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Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

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В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости

Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
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Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
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Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской

Ранее широкий резонанс получила история с беседой Собчак с певицей Любовью Успенской в эфире передачи «Док Ток» о состоянии ее дочери Татьяны.
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Авто

В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей

По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Автоновости дня вчера в 00:26
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Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии

В понедельник днем, 24 февраля, в Башкирии с 1429 по 1455 км трассы Самара-Уфа-Челябинск произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием более 30 автомобилей.
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Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro

Российская газета вчера в 14:58
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Президент Польши обвинил Россию в агрессии

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.
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Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
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Технологии

Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире

Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
РБК вчера в 15:52
Авто

Новый Subaru WRX STI получит новый двигатель

Компания Subaru продолжает работы над новой моделью WRX STI.
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Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии

Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
News.ru 23 февраля в 09:07
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