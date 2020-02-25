В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg. Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

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