Экономика
ИзвестияБогатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg. Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.
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Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 23:39
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Билеты на Сагаалган в Кремлевском дворце раскуплены
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Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Болельщики, посетившие финал Кубка легенд в Москве, освистали судей, работавших на матче между сборными России и командой звёзд (5:6). Кроме того, фанаты болели против сборной России после спорных судейских решений.
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Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
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Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
Общество
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Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
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Технологии
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Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
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Новый Subaru WRX STI получит новый двигатель
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Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии
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