В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg. Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

Единоборства Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.

Происшествия Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Баскетбол Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Происшествия В алтайской школе не стали помогать девочке, получившей травму Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.

Политика Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае достигло 2633 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, излечились и выписаны из больниц более 27 тыс. пациентов.

Политика Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным "Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.

Баскетбол Виталий Фридзон помог сборной России обыграть Северную Македонию Виталий Фридзон помог сборной России обыграть Северную Македонию Сборная России по баскетболу завершила февральские игры отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с 50-процентным показателем.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Здоровье Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, как россияне пьют вино В России в прошлом году вина произвели 33 млн декалитров, игристых вин - 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов.

Общество Преступников начнут искать при помощи камер по татуировкам и походке Поиск преступников и подозреваемых с использованием городских камер видеонаблюдения будет осуществляться Федеральной информационной системой биометрических учетов (ФИСБУ), которую уже разрабатывает МВД России.

Культура Экс-гендиректор медиагруппы «Прима» открыл телеграм-канал о светской жизни Красноярска Экс-гендиректор медиагруппы «Прима», представитель бизнесов Олега Дерипаски в Сибирском регионе Дмитрий Буевич деанонимизировал новый телеграм-канал «Бал дебютанток» На своей странице в Фейсбуке Дмитрий Буевич признался, что является создателем и автором нового телеграм-канала.