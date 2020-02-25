Экономика
ИзвестияБогатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg. Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.
Читать в источнике
Оценить647
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Кино
В сеть утекли фото со съёмок второго сезона «Ведьмака»
Шоу-бизнес
Хоккеист Александр Овечкин станет отцом во второй раз
34-летний хоккеист Александр Овечкин через несколько месяцев станет отцом во второй раз.
Единоборства
Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Политика
Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
МИД Украины вызвал посла Сербии Аце Йовановича из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде.
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.
Политика
В Курган летит премьер РФ Мишустин. Новые детали визита
В аэропорту Кургана ждут самолет, принадлежащий авиаотряду «Россия», на котором в регион прибудет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Происшествия
В алтайской школе не стали помогать девочке, получившей травму
Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2633 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, излечились и выписаны из больниц более 27 тыс. пациентов.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду
В 2021 году бытовая техника может подорожать на 13%, электроника - на 9%, одежда и обувь - на 2-5%.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Экономика
Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
Баскетбол
Виталий Фридзон помог сборной России обыграть Северную Македонию
Виталий Фридзон помог сборной России обыграть Северную Македонию Сборная России по баскетболу завершила февральские игры отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с 50-процентным показателем.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Гаджеты
Раскрыты сроки выхода Apple MacBook на процессорах «для смартфонов»
Компания Apple готовится выпустить на рынок ноутбук на процессоре для смартфонов — ARM.
Космос
Камеры NASA зафиксировали преследующий МКС НЛО
Камера NASA обнаружила НЛО, который парил недалеко от МКС.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Здоровье
Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, как россияне пьют вино
В России в прошлом году вина произвели 33 млн декалитров, игристых вин - 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов.
Общество
Преступников начнут искать при помощи камер по татуировкам и походке
Поиск преступников и подозреваемых с использованием городских камер видеонаблюдения будет осуществляться Федеральной информационной системой биометрических учетов (ФИСБУ), которую уже разрабатывает МВД России.
Культура
Экс-гендиректор медиагруппы «Прима» открыл телеграм-канал о светской жизни Красноярска
Экс-гендиректор медиагруппы «Прима», представитель бизнесов Олега Дерипаски в Сибирском регионе Дмитрий Буевич деанонимизировал новый телеграм-канал «Бал дебютанток» На своей странице в Фейсбуке Дмитрий Буевич признался, что является создателем и автором нового телеграм-канала.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.