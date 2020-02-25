В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg. Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

Армия и оружие Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Экономисты оценили последствия новых санкций против России "Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Гаджеты AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2 Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.

Общество Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей Согласно исследованию НИУ ВШЭ, около 70 процентов российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег.

Здоровье Какими должны быть приоритеты в закупках медикаментов Внушают надежду слова главы правительства: «В вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов».

Технологии Amazon открыла первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go Компания Amazon открыла первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go Grocery в Сиэтле с технологией автоматической оплаты выбранных товаров и отсутствия кассиров.

Общество Умные колонки могут следить за своими владельцами Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Авто Первый электрокар Ford Mustang Mach-E сошёл с конвейера На странице компании Ford в социальной сети Facebook появились фотографии первого электрокара Mustang Mach-E, который был выпущен на заводе марки в Мексике.

Технологии Личные данные пользователей iPhone оказались под угрозой Как только пользователь копирует фотографию, в буфере обмена оказываются не только само изображение, но и все те данные, которые сохранены в его свойствах, объясняет программист.

Общество В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса Новая коронавирусная инфекция В конце 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.

Политика Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута «В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.

Общество Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.