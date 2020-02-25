Экономика
Деловое.ТВБогатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
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Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд
Ведомости24 февраля в 23:48
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:14, Ашберн
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