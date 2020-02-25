Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВБогатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд.
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Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 00:59

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Известиявчера в 07:37

Богатейшие люди лишились $139 млрд за день из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 04:00

Почему Bitcoin хуже золота: беззащитный актив или спасательный круг

РБКвчера в 12:17

Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд из-за снижения фондовых индексов

Коммерсантъвчера в 00:49

Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд

Ведомости24 февраля в 23:48

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

ТАСС24 февраля в 23:02
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:14, Ашберн
Футбол

«Бавария» разгромила «Челси» в Лиге чемпионов

REGNUM 01:10
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В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3

Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Discover24 24 февраля в 02:15
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Происшествия

К поиску унесенных в море детей в Сочи подключили вертолет

Вертолет МЧС приступил к поискам двух мальчиков 12 и 14 лет, которых накануне во время перехода вброд реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи унесло в море, передает «Интерфакс».
BFM.ru 00:25
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия вчера в 11:22
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Известия 00:12
Общество

Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса

В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

Состояние прибывших в Приморье семи россиян с Diamond Princess в норме

Состояние семи российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме, которые после прибытия во Владивосток находятся на карантине, удовлетворительное.
ТАСС вчера в 20:36
Культура

Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане

Партнерство Банка с Государственной Третьяковской галереей стало настоящим подарком для нас и наших клиентов.
Грани вчера в 01:06
Политика

Россия не согласилась с ООН о нормах морали и права

Россия не согласилась с положениями «Общего замечания» ООН к статье о гражданских и политических правах граждан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ российского правительства.
Daily Storm вчера в 22:05
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

РБК 24 февраля в 08:59
Политика

СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Газета.Ru 00:31
Финансы

Когда курс доллара может дойти до 70 рублей

С начала года весьма наглядно прослеживается разворот тенденции: рубль потерял неуязвимость, плавно отступая к доллару и даже евро, хотя последний сам сдавал позиции на мировом валютном рынке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Проект: дети-сироты получат жилищный сертификат на 1,5 миллиона рублей

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить жилищный сертификат на приобретение жилья в размере около 1,5 миллиона рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту, разработанному Минпросвещения и опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 07:58
Технологии

Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad

В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Экономика сегодня 00:50
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Транспорт

Китай призвал прекратить проверки своих граждан в общественном транспорте Москвы

Посольство Китая сожалеет, что их граждане столкнулись в Москве с массовыми проверками.
Эхо Москвы 00:00
Здоровье

Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
VSE42.RU 24 февраля в 02:21
Футбол

Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды

Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Спорт-Экспресс вчера в 14:41
Гаджеты

Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире

Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире, и это, по мнению известного инвестора, компания Apple.
ToDay News Ufa вчера в 01:34
Происшествия

Под Саратовом в массовом ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса, легковушки и "ГАЗели".
Саратов 24 вчера в 22:42
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Наука

Лава рассказала историю утраты биоразнообразия на острове Реюньон в течение 600 лет

Ученые изучали образцы растительности, которые в течение 600 лет застывали в лаве на склонах вулкана Питон-де-ла-Фурнез, одного из самых активных в мире.
Хайтек вчера в 10:35
Хоккей

Панарин повторил достижение Ягра и Гретцки

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал одним из героев игры против «Айлендерс» в рамках регулярного сезона НХЛ.
ProstoProSport 00:33
Политика

Названы способы улучшения образа России за рубежом

Российский совет по международным делам представил доклад "10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России", где назвал необходимые шаги для улучшения имиджа российского государства в глазах других стран, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 00:54
Общество

Первые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии

Первые случаи заражения новым видом коронавируса COVID-2019 подтвердились в Австрии. Об этом сообщают австрийские СМИ.
РЕН ТВ вчера в 06:57
Политика

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском вчера в 04:28
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия вчера в 13:18
Экономика

Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании

В прошлом году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, средняя ставка составила 10,1%. Аналитики рассчитывали выгоду от рефинансирования под одну из минимальных ставок в 8,6% годовых, объяснил директор компании Ильдар Хусаинов.
Известия 24 февраля в 16:01
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