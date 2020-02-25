Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБогатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

РИА Новости00:59

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

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Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд из-за снижения фондовых индексов

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Состояние богатейших людей мира сократилось за день на $140 млрд

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Богатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов

Российская газетавчера в 23:22

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

ТАССвчера в 23:02
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Путин направил 40 кандидатам приглашение войти в новый состав Общественной палаты РФ - Кремль.
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В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
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Новое определение Верховного суда по вопросу включения НДС в кадастровую стоимость принято по делу собственника пяти помещений в московском бизнес-центре ООО «Арт формат».
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Honor представила специально для России Honor View 30 Pro

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О начале массового производства 16-гигабайтных мобильных модулей DRAM памяти, поддерживающих технологию LPDDR5 (Low Power Double Data Rate 5 — англ.), объявила компания Sumsung 25 февраля, пишет портал znet.com.
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Сегодня пройдут два матча 1⁄8 финала Лиги Чемпионов

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Газета.Ru вчера в 05:28
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