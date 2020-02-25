Экономика
РИА НовостиБогатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Армия и оружие
Военный эсминец США вошел в Черное море
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Экономика
В России изменят правила выдачи кредитов
В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы.
Авто
Honda Civic Type R получил исполнение Sport Line
«Горячий» хэтчбек Honda Civic Type R получил специальное исполнение Sport Line, предназначенное для автомобильного рынка Европы.
Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Футбол
«Лудогорец» требует разъяснений от УЕФА и «Интера»
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Политика
Путин направил 40 кандидатам приглашение войти в новый состав Общественной палаты
Путин направил 40 кандидатам приглашение войти в новый состав Общественной палаты РФ - Кремль.
Происшествия
В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности
В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Общество
Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость
Новое определение Верховного суда по вопросу включения НДС в кадастровую стоимость принято по делу собственника пяти помещений в московском бизнес-центре ООО «Арт формат».
Гаджеты
Honor представила специально для России Honor View 30 Pro
Авто
Первый Ford Mustang Mach-E сходит с конвейера
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Единоборства
Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Культура
Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077
Певица Граймс в прямом эфире подробно рассказала о персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) грядущей видеоигры Cyberpunk 2077, которая выйдет уже в этом сентябре.
Гаджеты
Samsung начал массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5
О начале массового производства 16-гигабайтных мобильных модулей DRAM памяти, поддерживающих технологию LPDDR5 (Low Power Double Data Rate 5 — англ.), объявила компания Sumsung 25 февраля, пишет портал znet.com.
Футбол
Сегодня пройдут два матча 1⁄8 финала Лиги Чемпионов
Бавария заняла первое место в своей группе, не потеряв ни одного очка, хотя среди соперников был английский Тоттенхэм, с которым Челси играл на прошлой неделе и тоже победил.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Общество
Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса
Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Технологии
Робот-чемодан с искусственным интеллектом поможет слабовидящим
Робот в форме чемодана на колесиках, использующий искусственный интеллект, разрабатывается для ориентирования слабовидящих людей в рамках совместного проекта IBM Japan и партнеров этой компании.
Армия и оружие
Атомная подлодка США облезла после первого похода
Ударная АПЛ Colorado Второго флота ВМС США в первом же походе утратила часть своего защитного покрытия.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Общество
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Овсяная каша снижает возможность рисков опухолей кишечника, успокоительно влияет на раздраженный кишечник, оказывает обволакивающее действие при обострении язвы желудка и кишечника.
Армия и оружие
Military Watch сравнил перспективы F-15 и Су-35 в индийском тендере
Эксперты издания сравнили перспективы данных истребителей, поскольку оба самолета, как полагают в MW, участвуют в тендере на поставку ВВС Индии.