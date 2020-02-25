Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБогатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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