Самые богатые люди мира за сутки потеряли миллионы долларов. А у некоторых потери исчисляются десятизначными цифрами. Например, гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились по 4,8 миллиарда долларов каждый.

Богатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов

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