Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБогатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира за сутки потеряли миллионы долларов. А у некоторых потери исчисляются десятизначными цифрами. Например, гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились по 4,8 миллиарда долларов каждый.
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Богатейшие люди за день потеряли 139 миллиардов долларов

РИА Новости00:59

Богатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов

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Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

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Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
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