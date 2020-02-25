Экономика
Российская газетаБогатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов
Самые богатые люди мира за сутки потеряли миллионы долларов. А у некоторых потери исчисляются десятизначными цифрами. Например, гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились по 4,8 миллиарда долларов каждый.
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