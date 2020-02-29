Экономика
Телеканал RTVIБогатейшие люди мира потеряли за неделю почти полтриллиона долларов
Самые большие убытки понесла тройка богатейших людей мира: основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава компании Louis Vuitton Бернар Арно. В целом они потеряли около $30 миллиардов. Еще на девять миллиардов обеднел глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
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Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса
Российская газетавчера в 22:53
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:50, Ашберн
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