Самые большие убытки понесла тройка богатейших людей мира: основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава компании Louis Vuitton Бернар Арно. В целом они потеряли около $30 миллиардов. Еще на девять миллиардов обеднел глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Богатейшие люди мира потеряли за неделю почти полтриллиона долларов

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