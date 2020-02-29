Экономика

Телеканал RTVIТелеканал RTVIБогатейшие люди мира потеряли за неделю почти полтриллиона долларов

Самые большие убытки понесла тройка богатейших людей мира: основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава компании Louis Vuitton Бернар Арно. В целом они потеряли около $30 миллиардов. Еще на девять миллиардов обеднел глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Совокупное состояние 500 самых богатых людей в мире за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов

Эхо Москвы08:32

Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд

ТАССвчера в 19:36

Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса

Российская газетавчера в 22:53

Bloomberg сообщил о потере богатейшими людьми $444 млрд за неделю

РБКвчера в 22:23

Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 миллиарда

РИА Новостивчера в 21:38

Богатейшие люди мира за неделю потеряли 444 млрд долларов

Солидарность07:27

Богатейшие люди мира потеряли 139 миллиардов долларов за один день

Новый мир26 февраля в 03:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика

В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
Lenta.ru 06:43
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Авто

В России представили обновленный Hyundai Solaris

Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.
ToDay News Ufa вчера в 01:12
Армия и оружие

Турция нанесла удар по заводам по производству химоружия в Сирии

Турецкая армия нанесла удар по заводам по производству химического оружия в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отмечает канал NTV.
Московский Комсомолец 05:09
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Здоровье

Минздрав скорректировал рекомендации по диагностике коронавируса

Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:43
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Космос

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Потасовка фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро попала на видео

В Сети появилось видео потасовки между фанатами футбольных клубов «Динамо» и «Спартак», произошедшей в столичном метро.
Известия 09:44
Политика

США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
RT на русском 08:49
Хоккей

В КХЛ опровергли рассылку клубам уведомлений с новым потолком зарплат

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла сообщения о рассылке клубам уведомлений с информацией о возможном повышении потолка зарплат в сезоне-2020/21.
РИА Новости 09:23
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Авто

Названы непригодные для повторной продажи автомобили

Piter.tv 09:10
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Транспорт

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
ТАСС 06:39
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Общество

FIA и Ferrari заключили соглашение

F1news.ru вчера в 12:40
Религия

Завтра православные верующие встретят Прощеное воскресенье

Ну а сама дорога, возможно, могла стать последней. А потому проститься и простить друг другу обиды считалось столь важным.
Orenday.ru 03:15
Спорт

Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Российская газета 08:07
Спорт

Фаткулина завоевала бронзу чемпионата мира в спринтерском многоборье

Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место на чемпионате в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре.
Спорт-Экспресс 08:07
Армия и оружие

ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Инфорос вчера в 05:22
Здоровье

Детей со СМА планируют снабдить новым препаратом на Урале

Детям со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Свердловской области могут предоставить доступ к швейцарскому препарату «рисдиплам».
Красная весна 06:12
Здоровье

В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

В Белоруссии обнаружили первый случай заражения COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения страны.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Происшествия

Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на концерте в Рязани

Советская и российская певица Татьяна Буланова рассказала об инциденте во время своего выступления в Рязани.
Политическая Экспертиза 01:55
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru 27 февраля в 17:29
Политика

Названа дата голосования по поправкам в Конституцию РФ

Изначально с инициативой внести поправки в Конституцию выступил глава государства в конце января во время послания Федеральному собранию.
Краснодарские известия 26 февраля в 10:37
Политика

В Турции назвали планируемую дату встречи Путина и Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта.
RT на русском 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное