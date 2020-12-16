Более 2200 миллиардеров в мире по итогам 2020 года, который ознаменовался пандемией COVID-19, стали богаче на $1,9 трлн, посчитал Forbes. Совокупное состояние всех миллиардеров мира оценивается в $11,4 трлн. По подсчетам Forbes, это на 20% больше, чем их совокупное состояние на 31 декабря 2019 года.

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