Богатейшие люди мира увеличили свое состояние за год почти на $2 трлн
Более 2200 миллиардеров в мире по итогам 2020 года, который ознаменовался пандемией COVID-19, стали богаче на $1,9 трлн, посчитал Forbes. Совокупное состояние всех миллиардеров мира оценивается в $11,4 трлн. По подсчетам Forbes, это на 20% больше, чем их совокупное состояние на 31 декабря 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Совокупное состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросло на $1,9 трлн, несмотря на пандемию и политические события, подсчитал
американский Forbes.
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