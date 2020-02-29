Экономика
СолидарностьБогатейшие люди мира за неделю потеряли 444 млрд долларов
Состояние 500 самых богатых людей за неделю суммарно уменьшилось на $444 млрд, подсчитал Bloomberg. Это произошло из-за падения мировых фондовых рынков вследствие распространения коронавируса за пределами Китая. Больше всего потерял владелец Amazon Джефф Безос –11,9 млрд долларов.
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Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса
Российская газетавчера в 22:53
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:06, Ашберн
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