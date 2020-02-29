Экономика

СолидарностьСолидарностьБогатейшие люди мира за неделю потеряли 444 млрд долларов

Состояние 500 самых богатых людей за неделю суммарно уменьшилось на $444 млрд, подсчитал Bloomberg. Это произошло из-за падения мировых фондовых рынков вследствие распространения коронавируса за пределами Китая. Больше всего потерял владелец Amazon Джефф Безос –11,9 млрд долларов.
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Совокупное состояние 500 самых богатых людей в мире за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов

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Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 миллиарда

РИА Новостивчера в 21:38

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Богатейшие люди мира за неделю потеряли 444 млрд долларов

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Новый мир26 февраля в 03:59
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