Состояние 500 самых богатых людей за неделю суммарно уменьшилось на $444 млрд, подсчитал Bloomberg. Это произошло из-за падения мировых фондовых рынков вследствие распространения коронавируса за пределами Китая. Больше всего потерял владелец Amazon Джефф Безос –11,9 млрд долларов.

Богатейшие люди мира за неделю потеряли 444 млрд долларов

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