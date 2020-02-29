Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
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Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 миллиарда

РИА Новостивчера в 21:38

Богатейшие люди мира за неделю потеряли 444 млрд долларов

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Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса

Российская газетавчера в 22:53

Bloomberg сообщил о потере богатейшими людьми $444 млрд за неделю

РБКвчера в 22:23

Совокупное состояние 500 самых богатых людей в мире за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов

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Богатейшие люди мира потеряли 139 миллиардов долларов за один день

Новый мир26 февраля в 03:59
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
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