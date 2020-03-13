Экономика
МИР 24Богатейшие люди мира за сутки потеряли почти $78 миллиардов
Двадцать богатейших людей мира потеряли почти $78 миллиардов за сутки после крупнейшего с 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет издание Forbes. По подсчетам экспертов, глава корпорации Amazon Джефф Безос понес наибольшие потери.
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Общество
Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве
Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
Футбол
«Монако» продлил контракт с Головиным
Полузащитник "Монако" Александр Головин продлил контракт с "Монако", сообщает "Чемпионат.com".
Политика
Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Американский президент подчеркнул, что в начале следующей недели будет доступно до 500 тысяч дополнительных тестов на коронавирус Ранее о том, что Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Футбол
Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы
Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона.
Происшествия
Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Экономика
Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году
К концу текущего года 62 региона России могут остаться без запасов ликвидности.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Футбол
КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Общество
Итальянский актер снял видео с мертвой сестрой и попросил о помощи
Итальянский актер Лука Францезе снял видео с сестрой, погибшей от коронавируса, и выложил его в Сеть.
Общество
Польша полностью закрывает границы для иностранцев
Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше.
Политика
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
Авто
Ford Mustang Mach-E показал дрифт на снегу
Как ясно показывает видео, рассматриваемая машина Mach-E обладает более чем достаточной мощностью, чтобы разогреть шины на снежном испытательном маршруте и отправить их в ужасное скольжение.
Общество
Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев
В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.
Игры
Слухи: над возрождением Silent Hill работает Sony
Что касается второго проекта, то им может стать Silent Hills за авторством Kojima Productions: для возрождения игры Sony якобы пытается наладить отношения между Konami и Хидео Кодзимой (Hideo Kojima).
Политика
Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
Политика
Украина полностью прекратит авиасообщение
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью прекратит пассажирское авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса в стране.
Экономика
Мантуров назвал плюсы от ослабления рубля
Министр назвал ослабление российской валюты «определенным плюсом» для большинства отраслей промышленности.
Происшествия
Сильный ветер в Москве убил человека и повалил 200 деревьев
Другую пострадавшую отправили в центральную городскую больницу в подмосковной Коломне после того, как штормовой ветер повалил на нее дерево.
Общество
В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Здоровье
В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пациентке даже отказались делать снимок легких.
Биатлон
Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон
По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).