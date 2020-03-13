Двадцать богатейших людей мира потеряли почти $78 миллиардов за сутки после крупнейшего с 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет издание Forbes. По подсчетам экспертов, глава корпорации Amazon Джефф Безос понес наибольшие потери.

Богатейшие люди мира за сутки потеряли почти $78 миллиардов

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