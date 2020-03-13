Экономика

МИР 24МИР 24Богатейшие люди мира за сутки потеряли почти $78 миллиардов

Двадцать богатейших людей мира потеряли почти $78 миллиардов за сутки после крупнейшего с 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет издание Forbes. По подсчетам экспертов, глава корпорации Amazon Джефф Безос понес наибольшие потери.
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Названо имя единственного оставшегося в мире ультрабогача

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Безос остался единственным в мире бизнесменом с состоянием выше $100 млрд

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РЕН ТВ02:56

Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд

Коммерсантъ05:50
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