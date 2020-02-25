Экономика
Газета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
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Здоровье
Закон о вине не повлияет на российский рынок
С точки зрения качества закон о вине никак не повлияет на российский рынок.
Экономика
ЦБ с 1 апреля отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
Совет директоров Банка России принял решение обнулить с 1 апреля свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами.
Политика
Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сейчас рассматриваются несколько вариантов принятия поправок в Конституцию.
Происшествия
В Татарстане уволили упавшего с парты пьяного школьного трудовика
В городе Азнакаево из школы №7 уволили учителя технологии после того, как ученики выложили в соцсети видеозапись, на которой он пытается вести урок пьяным.
Общество
Подполковник Качкин объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры
Подполковник Качкин объяснил: свою квартиру он купил два года назад в ипотеку, а родителям только помогал оформлять сделки на покупку недвижимости.
Политика
Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму
По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
Общество
На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса
На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Здоровье
Мишустин выделит курганской больнице 200 млн рублей на ремонт
На ремонт Курганской областной больницы скорой помощи премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещает незамедлительно выделить из резервного фонда 200 млн рублей.
Футбол
Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Анонсирован выход нового специального эпизода американского сериала «Друзья».
Общество
Башкирский чиновник нецензурно обругал посетителя за просьбу о дороге
Посетитель снял видео, которое позже опубликовал в социальных сетях. Молодой человек пришел просить построить дорогу до его деревни.
Политика
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
Культура
Тактильная модель неандертальца войдет в основную экспозицию Исторического музея в июне
Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 марта
Три выходных дня, как напоминают в Роструде, ожидают россиян в марте.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Армия и оружие
ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года.
Футбол
«Рубин» расторг контракт с Башкировым
Казанский футбольный клуб «Рубин» разорвал контракт с полузащитником Евгением Башкировым.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Культура
Певица Граймс рассказала о своей роли киборга в Cyberpunk 2077
Игра выйдет уже в сентябре этого года. Певица Граймс рассказала о своем персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) в видеоигре Cyberpunk 2077.
Происшествия
Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Наука
В Китае нашли зелёную водоросль возрастом в миллиард лет
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет.
Происшествия