Экономика
ИзвестияБогатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg. Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.
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Экономика
Россияне смогут сэкономить на ипотеке до 2,8 трлн рублей
Директор компании Ильдар Хусаинов считает, что за пять последних лет суммарная выгода по ркфинасиповнию ипотеки может достигнуть 2,8 трлн рублей.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Дату голосования по поправкам в Конституцию могут объявить 26 февраля
Дату голосования по поправкам в Конституцию России могут объявить завтра, 26 февраля.
Футбол
Матчи чемпионата Японии по футболу отменены из-за коронавируса
Руководители чемпионата Японии по футболу приняли решение отменить семь матчей из-за коронавируса, передает ТАСС.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Политика
Лавров призвал не допустить силового противостояния в космосе
Москва призывает страны Запада выработать общеприемлемые меры, которые были бы способны предотвратить силовое противостояние в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Общество
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Футбол
Главный тренер «Баварии» оценил шансы «Баварии» на победу в ЛЧ
Кто знает, куда приведет нас путь. Но мы думаем от матча к матчу — так что сейчас в фокусе «Челси».
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Технологии
Electronic Arts пропустит GDC 2020 из-за коронавируса
EA не только пропустит GDC 2020, но и ограничит своё участие на других мероприятиях. Каких именно, в компании не уточнили.
Футбол
Де Брюйне: «Я готов исполнять пенальти, если потребуется»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что готов взять на себя роль штатного пенальтиста команды.
Авто
Volkswagen показал мощный Touareg R
Мощный Touareg R станет третьей плагин-гибридной моделью Volkswagen после Golf и Passat, а также первым полноприводным автомобилем марки с гибридной силовой установкой.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X
Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Политика
Сергей Шойгу проинспектировал Пермское суворовское училище
Общество
В Интерьерном театре прошли чтения речей фигурантов дела «Сети»
В воскресенье, 24 февраля в Интерьерном театре прошли чтения в поддержку осужденных и обвиняемых по делу об организации «Сеть» (запрещена на территории РФ).
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 833 человек
Технологии
Ученые разрабатывают новый тип ракет, который дешевле и легче строить: вращающийся детонационный двигатель
Общество
В Счетной палате усомнились в качестве услуг государственных адвокатов
Средняя стоимость услуг одного адвоката в 2018 году составила 3,7 тыс. рублей, а его средний доход в месяц составил от 26,2 до 69,2 тыс. рублей, что соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Общество
Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.