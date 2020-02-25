Экономика

Газета.RuГазета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
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Ведомостивчера в 23:48

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
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В Кремле отреагировали на вопрос о встрече Путина и Эрдогана

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Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
РИА Новости 10:38
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Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
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Россиянин напился, прикусил язык и умер

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Стали известны цены и комплектации Chery Tiggo 8 для РФ

Специально для российского кроссовера компания предложат систему дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ в салон автомобиля и электропривод задней двери с функцией бесконтактного открывания.
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Названа средняя цена кроссовера с пробегом в России в 2019 году

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Представители мемориального музея «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме выступили с критикой сериала «Охотники» с Аль Пачино от Amazon.
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Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
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Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах

В Испании поместили на карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары), где у туриста, прибывшего из Италии, диагностировали коронавирус.
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Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом

В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.
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В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
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Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

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ЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года.
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Шестеркин и Бучневич попали в ДТП

Российские легионеры «Нью-Йорк Рейнджерс» - вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич угодили в дорожно-транспортное происшествие.
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В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле

В конце апреля в США должны начаться клинические испытания оперативно разработанной вакцины от нового коронавируса, сообщает РИА Новости.
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