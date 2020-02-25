Экономика
Газета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
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Политика
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО.
Происшествия
В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов
На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.
Политика
В Кремле отреагировали на вопрос о встрече Путина и Эрдогана
Речи о двусторонних контактах Путина и Эрдогана 5 марта пока не идет, — заявил пресс-секретарь президента России.
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Общество
Расследование «Медузы» подтвердило виновность террористов
Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Гаджеты
Компания BQ согласилась предустанавливать российское ПО на смартфоны
Российский бренд электроники BQ согласился с требованиями российского законодательства о предустановке отечественного программного обеспечения на свои смартфоны и другие гаджеты.
Политика
Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров
"Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook.
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Происшествия
Россиянин напился, прикусил язык и умер
В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Авто
Стали известны цены и комплектации Chery Tiggo 8 для РФ
Специально для российского кроссовера компания предложат систему дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ в салон автомобиля и электропривод задней двери с функцией бесконтактного открывания.
Культура
Музей «Аушвиц» раскритиковал авторов сериала от Amazon
Представители мемориального музея «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме выступили с критикой сериала «Охотники» с Аль Пачино от Amazon.
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева
Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Общество
Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах
В Испании поместили на карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары), где у туриста, прибывшего из Италии, диагностировали коронавирус.
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Экономика
ЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в ДТП
Российские легионеры «Нью-Йорк Рейнджерс» - вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич угодили в дорожно-транспортное происшествие.
Политика
Бывший украинский дипломат заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Экономика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
Происшествия
Создателя «Красной кнопки» Литреева арестовали по делу о наркотиках
Суд арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, которого накануне задержали в Екатеринбурге по подозрению в приобретении и хранении наркотиков.
Технологии
США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле
В конце апреля в США должны начаться клинические испытания оперативно разработанной вакцины от нового коронавируса, сообщает РИА Новости.