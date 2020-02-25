Экономика
Газета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Общество
«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса
Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Шоу-бизнес
Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Наука
Млекопитающие, вымирающие из-за изменения климата, важны для экосистемы
Специалисты провели научную работу, по результатам которой стало известно, что млекопитающие, вымирающие из-за изменения климата, важны для экосистемы.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Экономика
Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год
В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве «Япончика»
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию.
Шоу-бизнес
Как выглядят Киану Ривз и его седовласая девушка в реальности
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Происшествия
Пожар в ТЦ «Пассаж» в центре Махачкалы локализован
Пожарные локализовали пожар, возникший во вторник в ТЦ "Пассаж" в центре Махачкалы.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Гаджеты
Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5
Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Общество
Три четверти россиян считают, что стране нужна сильная рука
Три четверти россиян заявили, что возглавлять государство должен быть сильный и властный руководитель, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Гаджеты
Продажи модели Redmi K20 Pro прекращены
Вице-президент китайской компании Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг сделал официальное заявление о том, что продажи смартфона Redmi K20 Pro прекращены.
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Здоровье
Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
Общество
Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах
Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго принес извинения женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах, и заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление певца.
Общество
Немецкий диетолог назвал вредные для сна продукты
Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Новинка оснащена 5G модемом и это будет первый в Европе смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.
Общество
Смольный избавится от проблемы Тележной улицы с помощью торгов
Комитет имущественных отношений Петербурга выпустил распоряжение о продаже на торгах единым лотом пяти зданий на Тележной улице.
Политика
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин.
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.