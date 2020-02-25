Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Происшествия Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Общество Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк» Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).

Религия РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах "В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Гаджеты Продажи модели Redmi K20 Pro прекращены Вице-президент китайской компании Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг сделал официальное заявление о том, что продажи смартфона Redmi K20 Pro прекращены.

Космос Программа защитит Землю от уничтожения астероидами Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.

Общество Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.

Общество Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго принес извинения женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах, и заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление певца.

Происшествия СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.

Политика Мишустин назвал две ключевые задачи правительства Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин.